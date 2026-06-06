JUNHO VIOLETA

Ação na Avenida do Samba chamou atenção para o avanço dos casos de violência e a importância das denúncias.

Esporte, cidadania e conscientização marcaram a manhã deste sábado (6) na Avenida do Samba, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. A Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) promoveu o Movimento Juntos pela Conscientização do Junho Violeta, campanha voltada ao combate à violência contra idosos.

A ação reuniu participantes a partir das 6h e reforçou a importância da proteção e do respeito às pessoas com 60 anos ou mais.

Corrida chama atenção para casos de violência

Além de incentivar hábitos saudáveis, o evento buscou alertar a população sobre diferentes formas de violência contra idosos, como agressões físicas, psicológicas, financeiras e casos de negligência.

A aposentada Maria do Carmo Muniz, de 70 anos, participou da mobilização após encontrar o evento durante sua caminhada matinal.

“Estava fazendo minha caminhada matinal e percebi que estava acontecendo um evento com várias pessoas. Ao me informar, descobri que se tratava de uma corrida de conscientização e enfrentamento à violência contra idosos. Abracei a causa e participei deste importante movimento de alerta para a população”, afirmou.

Atendimentos cresceram no Amazonas

Dados dos Centros Integrados de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Cipdis) mostram aumento na procura por atendimento no estado.

Em 2025, os órgãos registraram 10.827 atendimentos, número 30% maior que os 8.280 contabilizados em 2024. Além disso, entre janeiro e abril de 2026, o Amazonas registrou 3.519 atendimentos, alta de 13% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o presidente da Comissão de Esporte da Aleam, deputado João Luiz, a corrida ajudou a ampliar o debate sobre a proteção da pessoa idosa.

“Os casos de agressão, sejam físicos, psicológicos ou verbais, acontecem diariamente contra muitos idosos. Isso não pode continuar. A pessoa idosa precisa ser respeitada. Esta corrida traz à tona um tema que deve ser debatido e enfrentado todos os dias do ano”, destacou.

Campanha ocorre durante todo o mês

A campanha Junho Violeta promove ações de conscientização e enfrentamento à violência contra idosos em todo o país. Ao longo do mês, instituições públicas e entidades realizam atividades para alertar sobre abusos físicos, psicológicos e financeiros, além de situações de abandono e negligência.

A mobilização também busca incentivar denúncias e fortalecer a rede de proteção às pessoas idosas.