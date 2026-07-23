Técnica

ILIB é utilizada como tratamento complementar para reduzir inflamação, melhorar a circulação e aliviar sintomas do lipedema.

Doença crônica de origem vascular, o Lipedema atinge mais de dez milhões de mulheres no país, conforme estimativas do Instituto Lipedema Brasil e da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. A condição – que é caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura nos membros, especialmente nas pernas – ainda não possui cura, mas pode ser controlada por meio de diferentes estratégias, a exemplo da ILIB (Intravascular Laser Irradiation of Blood) Terapia.

A técnica de fotobiomodulação (que em português significa laser intravascular de baixa potência) promove efeitos terapêuticos importantes para quem convive com a enfermidade, de acordo com a enfermeira e coach de emagrecimento Heloise Lima, que também é sócia-fundadora do Instituto Vitasee Emagrecimento e Saúde.

Segundo ela, a ILIB terapia é uma tecnologia sistêmica, com luz de baixa potência, que consiste em irradiar o sangue com laser vermelho ou infravermelho de baixa intensidade. “É uma técnica de tratamento coadjuvante que gera moléculas de Adenosina Trifosfato (ATP) dentro da mitocôndria, responsável pela produção de energia celular, bem como aumenta a produção da enzima Superóxido Dismutase (SOD), responsável por eliminar radicais livres da corrente sanguínea. Ele atua no sangue de forma segura e não invasiva. Um dispositivo emite luz diretamente no pulso do paciente, onde fica a artéria radial, causando uma estimulação da circulação e um aumento da oxigenação do sangue”, detalha.

Pós-graduada em Auditoria em Saúde, com habilitação em Fotobiomodulação, Heloise – que compartilha diversas informações em seu perfil do Instagram (@dra.heloiselima_saude) e no do Instituto Vitasee (@vitaseesaude) – salienta que o método promove uma série de benefícios no organismo, reduzindo inflamações e melhorando a oxigenação dos tecidos. Dessa forma, atua como um excelente tratamento complementar para o Lipedema, o que permite reduzir sintomas como dor, inchaço e desconforto.

“A ILIB terapia tem ação anti-inflamatória, melhora a circulação sanguínea e linfática, estimula a regeneração celular e o metabolismo e potencializa os efeitos de outros tratamentos contra o Lipedema, conhecido também como síndrome da gordura dolorosa. Isso porque a fotobiomodulação auxilia e potencializa, como tratamento coadjuvante, todos os sistemas que sejam acometidos por inflamação”, pontua a enfermeira.

Capacitação

Para evitar lesões, a técnica deve ser realizada por profissionais da área da saúde capacitados, conforme Heloise. Por meio do Parecer Técnico nº 114/2021/CTAS/COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) também deixa isso evidente, reafirmando a legalidade da atuação e capacitação do Enfermeiro para atuar na irradiação intravascular a laser no sangue (ILIB), desde que tenha capacitação teórica e clínica sobre a Laserterapia.

De acordo com a sócia-fundadora do Instituto Vitasee Emagrecimento e Saúde, com acompanhamento profissional e qualificado, a ILIB terapia pode ser uma grande aliada no controle dos sintomas do Lipedema, que causa incômodo na questão estética e bastante dor e desconforto. “É um passo importante para quem busca mais qualidade de vida e alívio dos sintomas”, finaliza.

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