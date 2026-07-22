Novo espaço

Nova unidade já está em funcionamento e destaca a assistência multiprofissional para crianças e adolescentes neurodivergentes, além de ampliar o acolhimento às famílias.

O cuidado especializado com pessoas neurodivergentes ganha um novo reforço em Manaus. A Hapvida inaugurou a nova Clínica TEA no Hospital Nilton Lins, no bairro Flores, ampliando a capacidade de atendimento da rede para pacientes com diagnóstico fechado de transtorno do espectro autista. A unidade já está em funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e integra a estratégia da operadora de fortalecer a assistência especializada aos beneficiários no Amazonas.

Nova estrutura

A nova Clínica TEA Hapvida possui capacidade para agendar 12 mil terapias, e conta com 16 ambientes destinados ao cuidado especializado. São consultórios, sala de musicoterapia, sala de terapia alimentar e sala de integração sensorial, todas planejadas para oferecer atendimento humanizado às crianças e adolescentes atendidos.

A equipe é composta por profissionais de diferentes especialidades, entre aplicador aba, psicólogos, psicomotricista, psicopedagogo, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, musicoterapeutas e terapeuta ocupacional, todas especialidades necessárias ao tratamento do autismo.

Planejamento terapêutico individual

Todo o cuidado ao beneficiário tem início com a elaboração do Plano Terapêutico Individualizado (PTI), construído pela equipe multiprofissional a partir da avaliação clínica, das necessidades individuais e dos objetivos terapêuticos de cada paciente.

O PTI orienta todo o processo assistencial, definindo as intervenções, as especialidades envolvidas, a frequência dos atendimentos e as metas de desenvolvimento, garantindo um cuidado integrado, individualizado e baseado na evolução clínica do beneficiário

De acordo com Kelem Vieira, coordenadora da nova Clínica TEA Nilton Lins, a unidade representa mais um avanço na rede de assistência especializada da operadora em Manaus. O espaço passa a atuar de forma integrada com as demais clínicas TEA da Hapvida na capital amazonense distribuídas em pontos estratégicos da cidade. O objetivo é ampliar o acesso ao tratamento e dar mais suporte às famílias durante todo o processo terapêutico.

“A nova Clínica TEA é o compromisso da Hapvida em oferecer um atendimento cada vez mais qualificado aos nossos beneficiários. Trabalhamos com um plano terapêutico individualizado, construído por uma equipe multiprofissional e com a participação ativa da família, que desempenha um papel essencial no desenvolvimento da pessoa com transtorno do espectro autista. Com essa nova estrutura, ampliamos nossa capacidade de acolhimento e fortalecemos a rede especializada de atendimento em Manaus”, afirma Kelem.

Sobre a Hapvida

Com mais de 80 anos de história, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 75 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 84 hospitais, 75 prontos atendimentos, 367 clínicas médicas e 313 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

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