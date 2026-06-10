Sustentabilidade

Prefeito apresenta plano climático, novos centros de mudas, reforço na Semmas e ações para ampliar a sustentabilidade na capital.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, Renato Junior, olhando para o futuro das próximas gerações e para o bem-estar da população, lançou, nesta terça-feira (9) no Parque Municipal do Mindu, zona Centro-Sul, mais uma edição do “Junho Verde”. O evento abre oficialmente uma extensa agenda voltada à sustentabilidade e à conservação, impulsionada por um pacote de investimentos estratégicos que visa transformar a relação da capital com o meio ambiente e com o cotidiano do cidadão.

Entre os principais anúncios feitos pelo chefe do Executivo municipal, destacam-se a revitalização completa das trilhas do parque, a implantação de um moderno Centro de Produção de Mudas no Parque Sauim e de outro no Aterro Sanitário, além da entrega oficial do Plano de Ação Climática de Manaus. O prefeito também formalizou a parceria com o Instituto Sauim-de-coleira e lançou o programa “Semmas no Meu Bairro”, que descentralizará a gestão ambiental, levando serviços essenciais semanalmente às comunidades de todas as zonas da cidade.

Ainda durante a solenidade, em um ato histórico, o prefeito assinou a convocação de 30 aprovados no concurso da Semmas, reforço que a secretaria aguardava há mais de 10 anos. Renato Junior fez questão de assinar o documento perto de alunos da rede municipal de ensino presentes no evento, simbolizando que as ações estruturadas hoje vão garantir o futuro deles com maior consciência ambiental. A lista com os nomes dos convocados será publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

Prefeito Renato Junior, secretário da Semmas, Fransuá Mattos e autoridades durante assinatura

Avanços

O prefeito enfatizou a importância da aquisição de drones por meio de compensação ambiental. Os equipamentos do modelo DJI Matrice (4T e 30T) possuem câmeras com zoom de 112 vezes e sensores térmicos, que atuam na prevenção de queimadas, no monitoramento de ocupações irregulares e áreas de risco, e na fiscalização ambiental. A Prefeitura de Manaus foi o primeiro órgão público do Brasil a contar com essa tecnologia.

O avanço na arborização também ganhou destaque com a previsão de quebra do recorde de plantio de 2025, que somou 32 mil mudas.

“Em junho, já temos mais de 30 mil mudas plantadas e vamos ultrapassar as 40 mil em 2026. Nós queremos avenidas, a nossa cidade com mais sombra, mais verde e mais natureza. Hoje estamos chamando os 30 concursados da Semmas, pessoas que estarão ligadas a esta bandeira que deve ser também dos mais de dois milhões de manauaras”, afirmou o prefeito.

Educação ambiental

A preocupação com as próximas décadas é prioridade para a gestão, e o prefeito enfatizou a necessidade da educação ambiental para evitar o descarte incorreto de lixo, principalmente nos igarapés, que causam alagamentos e poluição. “Temos muitas áreas que precisam ainda dessa atenção: educação ambiental. É por isso que eu estou investindo, como prefeito de Manaus, na próxima geração”, completou.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, François Matos, destacou que o “Junho Verde” é um momento de reflexão e celebração dos avanços que a capital amazonense tem alcançado. “A sociedade manauara avançou bastante na questão ambiental. No ano passado, Manaus recebeu o prêmio Band Cidades como a primeira cidade do Amazonas em indicadores ambientais. Além disso, a cidade está em primeiro lugar entre as capitais do Brasil no índice do CLP (Centro de Liderança Pública)”, destacou.

François também ressaltou a expressiva queda nos focos de incêndio urbanos e os números recordes de arborização na cidade.

“Tivemos apenas quatro focos de queimadas registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), colocando Manaus como uma das últimas cidades em focos de incêndio. Na arborização, plantamos mais de 32 mil mudas no ano passado e, somente nestes primeiros meses deste ano, já foram mais de 30 mil mudas plantadas. Vamos bater outro recorde em 2026”, celebrou, reforçando o avanço da educação ambiental nas escolas e convocando a população a agir junto ao poder público para melhorar a qualidade de vida.

Parceria

A formalização da parceria com o Instituto Sauim-de-coleira foi outro ponto alto do evento. O presidente da instituição, Maurício Noronha, enfatizou a importância da união de forças para proteger a espécie, que é o mascote oficial da cidade, mas que se encontra ameaçada de extinção.

“Acreditamos muito naquele ditado popular de que, na escuridão, duas velas iluminam mais que uma. Com essa parceria, buscamos articular políticas públicas para a conservação dessa espécie tão icônica, que é um primata endêmico da nossa região e faz parte do nosso patrimônio natural”, explicou Noronha.

O evento, que faz alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, contou ainda com doação de mudas frutíferas e ornamentais, apresentações de teatro de fantoches focadas em educação infantil e um ponto de coleta de resíduos eletroeletrônicos montado no estande do Descarte Correto.

Programação

A programação do Mês do Meio Ambiente segue intensa. No dia 11/6, está prevista uma grande ação na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé. Já no dia 14/6, o complexo turístico Ponta Negra recebe os serviços e atividades do Caminhão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), enquanto o dia 26/6 será marcado por uma programação especial em alusão ao Dia da Educação Ambiental. Para encerrar a agenda do “Junho Verde”, a Prefeitura de Manaus realizará o lançamento oficial da campanha municipal de prevenção e combate às queimadas, preparando a cidade para o período de estiagem.

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