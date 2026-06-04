Sancionada

Nova fundação municipal será a primeira do Brasil voltada exclusivamente ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O prefeito de Manaus, Renato Junior, sancionou a Lei nº 3.653, que cria a Fundação Municipal de Atendimento à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (FMTEA), primeira fundação de cuidados voltados diretamente às pessoas com TEA no Brasil. A publicação foi feita na edição nº 6.325, do Diário Oficial do Município (DOM), de quarta-feira, 3/6.

Durante assinatura da sanção, o chefe do Executivo municipal assegurou que a nova fundação será um importante espaço de acolhimento, atendimento e suporte às pessoas com TEA e suas famílias, fortalecendo as políticas públicas de inclusão e assistência desenvolvidas pela Prefeitura de Manaus.

“Essa fundação será referência para o Brasil e vai ampliar o cuidado e oferecer mais acolhimento e mais estrutura para quem precisa. Queremos transformar ainda mais vidas, temos compromisso e carinho com cada família que luta todos os dias”, afirmou o prefeito.

A Fundação Municipal de Atendimento à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista ampliará os atendimentos e atividades realizados no Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar), que concentra parte da demanda da capital. Atualmente, o local atende mais de 11 mil crianças e jovens.

O diretor do Eamaar, Alexandre Gald, reforçou a importância dos equipamentos públicos no desenvolvimento das crianças. “Se a criança não tiver terapia, somente a escola não resolve. No Eamaar, com todas as terapias, as crianças chegam à sala de aula já sabendo ler e escrever”, completou.

Estrutura

A estrutura está sendo construída no bairro Lírio do Vale, zona Oeste, e recebe a implantação do muro de divisa do terreno em alvenaria, além das vigas de travamento que garantem a estabilidade e segurança da estrutura. Paralelamente, os trabalhos, executados por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), seguem com a implantação das formas, armações e concretagem das vigas de fundação responsáveis pela sustentação do prédio.

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