Mobilidade urbana

Expresso Norte e Expresso Leste operam com menos paradas e prometem reduzir o tempo de deslocamento nos horários de pico.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus ampliou a operação das linhas Expresso Norte e Expresso Leste para tornar o transporte coletivo mais rápido e eficiente. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), os passageiros conseguem economizar entre 40 e 50 minutos por viagem, considerando os trajetos de ida e volta.

Com a medida, a prefeitura busca reduzir o tempo de deslocamento nos horários de pico e oferecer mais conforto para trabalhadores, estudantes e demais usuários do transporte público.

Linhas expressas operam com menos paradas

As linhas expressas funcionam de forma complementar às linhas convencionais. No entanto, diferentemente dos itinerários tradicionais, os ônibus realizam embarque e desembarque apenas em pontos estratégicos.

Dessa forma, as viagens se tornam mais rápidas e previsíveis. Além disso, a medida melhora a fluidez do sistema e reduz o tempo de permanência dos passageiros dentro dos ônibus.

Segundo o vice-presidente de Transportes do IMMU, Uarodi Guedes, a proposta integra o processo de modernização da mobilidade urbana na capital.

“As linhas expressas foram planejadas para oferecer mais eficiência ao transporte coletivo, reduzindo o tempo de deslocamento da população nos horários de pico”, destacou.

Expresso Norte liga a zona Norte ao Centro

O Expresso Norte parte do Terminal 4 (T4), na avenida Camapuã, e segue até o Terminal 1 (T1), no Centro de Manaus.

Durante o trajeto, os ônibus atendem pontos estratégicos como o Terminal 3 (T3), as plataformas Manoa e Fametro, além das estações de integração 1, 2, 3 e 4.

Além disso, o serviço utiliza o mesmo corredor da linha 640, que continua operando normalmente durante todo o dia.

Expresso Leste oferece viagens mais rápidas

Já o Expresso Leste atende passageiros da zona Leste e realiza o percurso entre o Terminal 5 (T5) e o Centro da cidade.

Além disso, o itinerário inclui paradas na Feira do Coroado, Condomínio Ephigênio Salles, Amazonas Shopping, Fametro, estação São Jorge e Terminal 1.

Com menos paradas ao longo do percurso, os usuários conseguem chegar ao destino com mais rapidez e previsibilidade.

Usuários relatam ganho de tempo

A enfermeira Susi Castelo, que trabalha no Hospital João Lúcio e mora no bairro Alvorada, afirma que percebeu uma mudança significativa na rotina após o início da operação das linhas expressas.

“Com menos paradas, o trajeto ficou mais rápido e consigo chegar em casa com mais tranquilidade. Além disso, no retorno para casa também ganho tempo, o que faz toda a diferença para quem tem uma rotina corrida”, relatou.

Pagamento pode ser feito por cartão ou dinheiro

Outro diferencial das linhas expressas é a praticidade no pagamento da tarifa.

Os passageiros podem utilizar o cartão PassaFácil, cartões de crédito e débito diretamente nos validadores instalados nos ônibus. Além disso, o sistema continua aceitando pagamento em dinheiro.

Por fim, a Prefeitura de Manaus informa que a aceitação das linhas tem sido positiva. Além disso, muitos usuários defendem a ampliação dos horários e a criação de novos corredores expressos em outras regiões da cidade.

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