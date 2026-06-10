A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) alterou o local de aplicação da 1ª etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2026 para parte dos candidatos em Manaus. Apesar da mudança, a prova continua marcada para o dia 14 de junho.
A alteração vale apenas para os inscritos que fariam o exame na Escola Estadual Tiradentes. Agora, eles deverão comparecer ao Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Campus Manaus Centro, localizado na Avenida 7 de Setembro, no Centro da capital.
O que mudou?
- Local anterior: Escola Estadual Tiradentes;
- Novo local: Ifam Campus Manaus Centro;
- Data da prova: 14 de junho;
- Horário: sem alterações.
Segundo a Comissão Permanente de Concursos (Compec), a mudança ocorreu por motivos operacionais. No entanto, o cronograma do PSC permanece o mesmo.
Orientações aos candidatos
A UFAM orienta os inscritos a:
- Consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI);
- Verificar o local atualizado da prova;
- Conferir horário e demais informações individuais;
- Acompanhar os canais oficiais da Compec até a data do exame.
O PSC é uma das principais formas de ingresso na UFAM e seleciona estudantes para cursos de graduação na capital e no interior do Amazonas. Portanto, os candidatos afetados pela mudança devem comparecer ao novo endereço no dia da prova.
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