Atenção, candidatos

Mudança afeta candidatos que fariam a prova na Escola Estadual Tiradentes; exame segue marcado para 14 de junho.

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) alterou o local de aplicação da 1ª etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2026 para parte dos candidatos em Manaus. Apesar da mudança, a prova continua marcada para o dia 14 de junho.

A alteração vale apenas para os inscritos que fariam o exame na Escola Estadual Tiradentes. Agora, eles deverão comparecer ao Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Campus Manaus Centro, localizado na Avenida 7 de Setembro, no Centro da capital.

O que mudou?

Local anterior: Escola Estadual Tiradentes;

Escola Estadual Tiradentes; Novo local: Ifam Campus Manaus Centro;

Ifam Campus Manaus Centro; Data da prova: 14 de junho;

14 de junho; Horário: sem alterações.

Segundo a Comissão Permanente de Concursos (Compec), a mudança ocorreu por motivos operacionais. No entanto, o cronograma do PSC permanece o mesmo.

Orientações aos candidatos

A UFAM orienta os inscritos a:

Consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI);

Verificar o local atualizado da prova;

Conferir horário e demais informações individuais;

Acompanhar os canais oficiais da Compec até a data do exame.

O PSC é uma das principais formas de ingresso na UFAM e seleciona estudantes para cursos de graduação na capital e no interior do Amazonas. Portanto, os candidatos afetados pela mudança devem comparecer ao novo endereço no dia da prova.

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