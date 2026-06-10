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O futuro já chegou e o Direito, como instrumento de organização da vida em sociedade, terá papel fundamental na construção dos limites e das oportunidades que acompanharão essa transformação tecnológica

A Inteligência Artificial deixou de ser uma tecnologia do futuro para se tornar uma realidade presente em praticamente todos os setores da sociedade. Ferramentas capazes de produzir textos, analisar dados, reconhecer padrões e auxiliar na tomada de decisões já fazem parte da rotina de empresas, órgãos públicos e profissionais das mais diversas áreas. No campo jurídico, essa transformação ocorre de forma acelerada e levanta importantes reflexões sobre os limites, as oportunidades e os desafios dessa nova era.

A advocacia, tradicionalmente associada à análise técnica, à interpretação normativa e à elaboração de estratégias jurídicas, passou a conviver com sistemas capazes de realizar pesquisas jurisprudenciais em segundos, organizar documentos, sugerir minutas e até mesmo identificar tendências de decisões judiciais.

Entretanto, é fundamental compreender que a Inteligência Artificial não substitui o profissional do Direito. O exercício da advocacia envolve aspectos que ultrapassam a mera aplicação de normas ou a busca por precedentes. Questões como sensibilidade humana, análise contextual, ética profissional, negociação e compreensão das particularidades de cada caso permanecem sendo atribuições essencialmente humanas.

Ao mesmo tempo em que oferece ganhos de eficiência, a Inteligência Artificial também apresenta riscos que não podem ser ignorados. Um dos principais desafios diz respeito à confiabilidade das informações produzidas por essas ferramentas. Sistemas automatizados podem apresentar dados incorretos, interpretações equivocadas ou até mesmo criar referências inexistentes, exigindo do operador do Direito uma constante verificação e validação das informações obtidas.

Outro ponto relevante envolve a proteção de dados pessoais. Com a crescente utilização de plataformas digitais para análise de documentos e informações processuais, torna-se indispensável observar os princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a segurança, a privacidade e o tratamento adequado das informações dos cidadãos.

Também surgem debates sobre responsabilidade civil. Caso uma decisão, parecer ou ato administrativo seja influenciado por uma ferramenta de Inteligência Artificial e resulte em prejuízos a terceiros, quem deverá responder pelos danos? O desenvolvedor da tecnologia, o operador do sistema ou a instituição que adotou a ferramenta? Essas questões ainda desafiam legisladores, tribunais e estudiosos do Direito em todo o mundo.

No Poder Judiciário, a utilização de sistemas inteligentes para triagem processual, identificação de demandas repetitivas e gerenciamento de acervos demonstra potencial para contribuir com a celeridade processual. Contudo, é indispensável que a tecnologia seja utilizada como instrumento de apoio, jamais como substituta da análise humana, especialmente em decisões que impactam diretamente direitos fundamentais.

O grande desafio do Direito contemporâneo não é impedir o avanço tecnológico, mas assegurar que ele ocorra de forma ética, transparente e compatível com os valores constitucionais. A tecnologia deve servir às pessoas e à promoção da justiça, e não o contrário.

Diante desse cenário, cabe aos profissionais do Direito buscar constante atualização, compreender o funcionamento dessas ferramentas e desenvolver uma atuação cada vez mais estratégica. A Inteligência Artificial não representa o fim da advocacia, mas sim o início de uma nova fase, em que conhecimento jurídico, pensamento crítico e capacidade de adaptação serão diferenciais ainda mais valiosos.

O futuro já chegou e o Direito, como instrumento de organização da vida em sociedade, terá papel fundamental na construção dos limites e das oportunidades que acompanharão essa transformação tecnológica.

Roseane Torres Lima é advogada há 10 anos, pós-graduanda em ESG e Sustentabilidade. Atuou como assessora e procuradora judicial e do meio ambiente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), com experiência em gestão ambiental, fundiária e políticas públicas na Amazônia.



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