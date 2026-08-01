Democracia

Convenções partidárias abrem o calendário eleitoral, mas a decisão sobre os rumos do país continua nas mãos dos eleitores.

“A bandeira que nasce do povo, liberdade há de ter no seu pano.” A frase que compõe o hino do estado do Amazonas, sintetiza um dos pilares mais importantes de qualquer democracia: o poder de decidir os rumos de uma cidade, de um estado e de uma nação pertence aos cidadãos.

Nesta semana, o calendário político brasileiro é marcado pela realização das convenções partidárias, momento em que partidos definem candidaturas, alianças e estratégias para as eleições. Trata-se de uma etapa importante do processo eleitoral, mas ela representa apenas o início de uma caminhada. A decisão definitiva não pertence aos partidos, aos líderes políticos ou às campanhas. Ela pertence ao povo.

É nas urnas que a democracia encontra sua maior expressão. O voto transforma a vontade coletiva em direção política, permitindo que homens e mulheres escolham quem ocupará os cargos públicos e quais projetos terão a oportunidade de governar. É por isso que as eleições são muito mais do que uma disputa entre candidatos: são a manifestação da soberania popular.

A liberdade de votar é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira. Ela assegura que cada cidadão tenha o mesmo peso na definição do futuro comum, independentemente de sua condição social, econômica ou cultural. Esse direito, no entanto, também carrega uma responsabilidade. O voto consciente exige reflexão, informação e compromisso com o interesse público.

Em uma democracia madura, o eleitor observa trajetórias, analisa propostas, acompanha resultados e avalia a capacidade de quem pretende exercer funções públicas. Mais do que discursos, importa a coerência entre palavras e ações. Mais do que promessas, importa a disposição de servir à sociedade com ética, transparência e responsabilidade.

As decisões tomadas pelo eleitor repercutem diretamente na qualidade dos serviços públicos, no desenvolvimento econômico, na segurança, na educação, na saúde e na infraestrutura. Cada voto ajuda a definir prioridades e influencia o rumo das políticas públicas pelos próximos anos.

Por isso, o período eleitoral deve ser compreendido como uma oportunidade de fortalecimento da cidadania. O debate respeitoso, a busca por informações confiáveis e a participação consciente são elementos que fortalecem as instituições democráticas e ampliam a legitimidade dos resultados das urnas.

Quando o povo participa de forma livre e consciente, a democracia se fortalece. Afinal, a verdadeira bandeira de uma nação não é apenas um símbolo hasteado nos edifícios públicos. Ela representa a vontade de um povo que escolhe seu próprio caminho, preserva sua liberdade e assume o compromisso de construir um futuro melhor por meio da participação democrática.

Porque, no fim, governos passam, mandatos terminam, partidos se renovam. Mas, permanece um princípio que sustenta toda democracia: é o povo quem decide os rumos de sua história. E quanto mais consciente for essa decisão, mais forte será a democracia brasileira.

Dan Câmara é deputado estadual, presidente da Comissão de Segurança Pública, Justiça e Defesa Social da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidente da Comissão de Justiça e Segurança Pública da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), cofundador da Força Nacional de Segurança Pública, especialista em Planejamento Estratégico e presidente de honra do Clube Militar dos Veteranos

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