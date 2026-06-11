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Apresentadora compartilha a notícia nas redes sociais após enfrentar luto pela perda do primeiro filho em 2025

A jornalista e apresentadora Tati Machado anunciou que está grávida novamente ao lado do esposo, Bruno Monteiro. Além disso, a novidade foi compartilhada nas redes sociais do casal e rapidamente emocionou seguidores.

Em uma publicação, Tati mostrou um vídeo ao lado do marido segurando sapatinhos de bebê. Na legenda, ela escreveu: “O amor encontrou mais um jeito de florescer”, marcando o anúncio da nova gestação.

Luto pela perda do primeiro filho

O casal enfrentou um momento difícil em maio de 2025, quando sofreu um óbito fetal. O primeiro filho, Rael, morreu aos oito meses de gestação. Segundo o relato da apresentadora, ela percebeu a ausência de movimentos do bebê e procurou atendimento na maternidade, mesmo após uma gravidez considerada saudável e já na fase final.

Tati fala sobre o luto gestacional

Ao longo do último ano, Tati Machado falou publicamente diversas vezes sobre o processo de luto gestacional. Além disso, ela destacou a importância de lidar com a dor e compartilhar sua experiência.

Recentemente, durante participação no programa “Saia Justa”, do GNT, a apresentadora afirmou:

“É Dia das Mães e é muito… Eu sou mãe, né, gente? É muito forte, mas é muito legal. Porque eu já falei aqui e repito: eu passaria por tudo de novo, porque eu… Nossa Senhora! É muito bom ser mãe”, declarou ela recentemente no “Saia Justa”, do GNT.

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