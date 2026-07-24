VERÃO

Atriz participa da programação da marca na micareta, que reúne milhares de foliões e terá experiências especiais durante o evento.

Fortaleza já entrou no clima do Fortal, uma das maiores micaretas indoor do Brasil. Neste fim de semana, Deborah Secco participa da programação da Skol, que é patrocinadora oficial do evento.

Além disso, a atriz estará presente neste sábado (26) na tradicional Feijoada do Siriguella. Depois, ela também acompanha a festa na Cidade Fortal, que reúne milhares de foliões de diferentes regiões do país.

Skol reforça presença no período de férias

A participação de Deborah Secco faz parte da campanha nacional da Skol para o período de férias e feriados. Dessa forma, a marca busca valorizar momentos de lazer, diversão e celebração.

Ao mesmo tempo, a iniciativa reforça a conexão da empresa com grandes eventos de entretenimento. Realizado durante o mês de julho, o Fortal se consolidou como um dos principais encontros musicais do calendário brasileiro.

“Se tem uma coisa que eu faço questão é de curtir a vida e celebrar momentos bons. Eu adoro festas que reúnem música, gente animada e muita diversão. O Fortal é um evento super especial, de tradição, e estar aqui com Skol é a combinação perfeita para transformar essa festa em algo inesquecível. A energia de Fortaleza é surreal!”, afirmou Deborah Secco.

Marca prepara experiências para os foliões

Além da participação da atriz, a Skol preparou uma série de ações para receber o público que chega à capital cearense.

Nos dias 24 e 25 de julho, por exemplo, a marca promove ativações no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Assim, turistas que desembarcam para a micareta já têm contato com a experiência criada pela Skol.

Já na entrada da Cidade Fortal, um pórtico dá as boas-vindas aos foliões. Com isso, a marca amplia a presença durante todos os momentos da festa.

Skol Zero Zero chega ao público

As ações começaram antes mesmo da abertura oficial do Fortal. Durante a Corrida do Fortal, a Skol apresentou a Skol Zero Zero, cerveja sem álcool, sem açúcar e com apenas 12 calorias por lata de 350 ml.

Segundo a marca, a novidade acompanha uma tendência de consumidores que buscam alternativas para diferentes ocasiões. Dessa maneira, a Skol amplia as opções de consumo sem deixar de lado a proposta de diversão.

Durante o Fortal, no entanto, a Skol tradicional continua como protagonista da comunicação da marca.

Presença em um dos maiores eventos do país

Ao longo da programação, a Skol estará presente em diferentes espaços da Cidade Fortal. Assim, a marca acompanha os foliões desde a chegada a Fortaleza até os principais momentos da micareta.

Por fim, a iniciativa reforça a presença da empresa em um dos maiores eventos de entretenimento do Brasil e sua conexão com experiências de celebração.

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