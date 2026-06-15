Levantamento

Crescimento nos setores de Serviços e da Indústria superou os 7% na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior

Levantamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (Sedecti) aponta que o Produto Interno Bruto (PIB) do estado, referente ao primeiro trimestre de 2026, registrou cifras de R$ 47,5 milhões e crescimento nominal de 7,13% em relação ao mesmo período no ano passado. Descontada a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para o período, o crescimento real do PIB amazonense foi de 2,87%.

O setor da Indústria totalizou R$ 16,1 milhões, o que significa um crescimento nominal de 7,01% na comparação com o mesmo período de 2025 – o maior crescimento nominal no trimestre. No comparativo do 1º trimestre de 2026 com o último trimestre do ano anterior, a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que a “Indústria Geral” teve crescimento de 4,68%. Ao comparar o 1º trimestre de 2026 com o 1º trimestre de 2025 houve queda de 3,17%. Na “Indústria de Transformação”, se destacou o item “fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores”, com aumento nos dois comparativos: 11,69% (1º trimestre de 2025/1º trimestre de 2026) e 15,39% (4º trimestre de 2025/1º trimestre de 2026).

“O setor de Duas Rodas, em especial a fabricação de motocicletas, tem experimentado importante crescimento no Polo Industrial de Manaus e, inclusive, superou o setor Eletroeletrônico em faturamento”, disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Gustavo Igrejas.

Outro destaque foi “fabricação de produtos químicos”, com crescimento de 7,06% (1º trimestre de 2025/1º trimestre de 2026) e 12,57% (4º trimestre de 2025/1º trimestre de 2026). A “fabricação de bebidas” também cresceu, com índice de 2,31% (1º trimestre de 2025/1º trimestre de 2026) e 3,88% (4º trimestre de 2025/1º trimestre de 2026) respectivamente. “Bebidas e produtos químicos têm sido influenciados especialmente pela produção de concentrados”, explicou o secretário.

Serviços e Agropecuária

O setor de Serviços totalizou um montante de R$ 22 milhões no 1º trimestre de 2026, com crescimento nominal de 7,09% em relação ao 1º trimestre de 2025. Segundo a Pesquisa Mensal do Serviço (PMS) do IBGE, o setor teve ainda crescimento na receita nominal no período, de 0,69%.

Os valores da Agropecuária alcançaram R$ 2,06 milhões no 1º trimestre de 2026. O setor cresceu nominalmente 5,07% em relação ao 1º trimestre de 2025. Destaque para o aumento de 13,81% na produção de cacau,9,60% do café canephora e 2,61% de aumento na produção de tomate.

Estudo

O estudo do PIB do Amazonas faz parte dos trabalhos elaborados pelo Departamento de Estatística e Geoprocessamento (Degeo) da Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan) da Sedecti. Para ver o trabalho “Produto Interno Bruto do Amazonas do 1º trimestre de 2026 na integra e acompanhar este e outros estudos, basta acessar o site www.sedecti.am.gov.br e clicar na aba “Portal do Planejamento”.

Para dúvidas técnicas, o assessor econômico da Sedecti, Alcides Saggioro, está disponível pelo telefone (92) 98106-3960.

(*) Com informações da assessoria

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