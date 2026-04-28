Escala

Estudos apontam impactos divergentes na economia com redução da jornada de trabalho no Brasil

A proposta de redução da jornada de trabalho no Brasil, com o fim da escala 6×1, tem gerado debate entre economistas e instituições. O tema está em análise no Congresso Nacional e levanta dúvidas sobre efeitos no Produto Interno Bruto e na inflação.

Estudos apresentam cenários distintos, dependendo das premissas adotadas.

Entidades empresariais projetam queda no PIB

A Confederação Nacional da Indústria estima que a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais pode causar perda de R$ 76 bilhões no PIB, o equivalente a uma queda de 0,7%.

Segundo a entidade, a indústria pode ser ainda mais afetada, com recuo de 1,2%. A avaliação considera impactos na competitividade e redução das exportações.

Já a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo projeta aumento de até 21% nos custos com mão de obra. Esse aumento poderia ser repassado ao consumidor, com alta de preços de até 13%.

Pesquisadores veem impactos menores e geração de empregos

Por outro lado, estudos da Universidade Estadual de Campinas e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada indicam efeitos mais moderados.

As análises apontam que o custo do trabalho pode subir, mas em menor escala. Em média, o impacto seria de cerca de 7,8%, podendo chegar a no máximo 10% nos setores mais afetados.

Os estudos também consideram a possibilidade de geração de empregos, já que empresas podem contratar mais para compensar a redução da jornada.

Inflação pode ter impacto limitado

Enquanto entidades empresariais preveem aumento generalizado de preços, pesquisadores avaliam que o impacto inflacionário tende a ser baixo.

Segundo o Ipea, o custo operacional total das empresas pode subir cerca de 1% na média. Caso esse valor seja repassado integralmente, o impacto nos preços seria proporcional.

Especialistas também destacam que empresas podem absorver parte dos custos com redução de margens de lucro.

Divergências estão nas premissas dos estudos

A principal diferença entre os estudos está nas hipóteses adotadas. Parte das análises considera que a redução da jornada diminui a produção. Outras avaliam que haverá ajustes, como aumento da produtividade e contratações.

Pesquisadores afirmam que o debate não é apenas técnico, mas também econômico e social. A forma como cada estudo interpreta o mercado de trabalho influencia diretamente os resultados.

Histórico mostra mudanças sem impacto negativo no emprego

Experiências anteriores são usadas como referência. A Constituição de 1988 reduziu a jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais.

Estudos posteriores indicaram que a mudança não provocou aumento do desemprego. Esse histórico é citado por pesquisadores como argumento para relativizar previsões negativas.

Debate segue em aberto no país

O fim da escala 6×1 continua em discussão e envolve interesses distintos. De um lado, empresas avaliam custos e competitividade. Do outro, pesquisadores destacam benefícios sociais e possíveis ganhos econômicos.

O tema deve avançar no Congresso nos próximos meses, com impacto direto na vida de trabalhadores e empregadores.

(*) Com informações da Agência Brasil

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