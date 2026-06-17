Luto

Ingestão de soda cáustica é apontada extraoficialmente como possível causa da morte.

Theo Bonin Assayag, de 7 anos, neto do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Manaus, Ralph Assayag, morreu na terça-feira (16). A informação foi divulgada pelo Comitê Israelita do Amazonas por meio de uma nota de pesar, pulicada nas redes sociais de Ralph

O menino era filho de Victor e Nathália Assayag. A causa da morte não foi oficialmente informada pela família até a publicação desta matéria.

Informações extraoficiais apontam que Theo teria ingerido soda cáustica, hipótese que estaria sendo considerada como possível causa da morte. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Sepultamento

Ainda segundo a nota divulgada pelo Comitê, o sepultamento de Theo ocorrerá nesta quarta-feira (17), às 10h, no Cemitério Israelita de Manaus, localizado em uma ala reservada do Cemitério São João Batista, na zona Centro-Sul da capital.

Foto: Redes Sociais

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