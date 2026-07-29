Roubo

Criminoso armado invadiu a Drogasil durante a abertura da loja, levou medicamentos de alto valor e dinheiro antes de fugir.

Manaus (AM) – Funcionários de uma drogaria foram encontrados amarrados dentro do banheiro após um assalto registrado na manhã desta terça-feira (28), na avenida Padre João Ribeiro, no conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Os criminosos fugiram levando cerca de R$ 37 mil em medicamentos Mounjaro e Ozempic, além de aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro.

De acordo com informações da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um homem armado invadiu a drogaria no momento em que o estabelecimento era aberto e rendeu os funcionários. Durante a ação, ele recolheu as canetas emagrecedoras de alto valor comercial e o dinheiro do caixa.

Antes de fugir, o suspeito arrancou os cabos do computador responsável pelo sistema de monitoramento por câmeras, na tentativa de dificultar a identificação. Em seguida, amarrou os funcionários e os trancou no banheiro da loja.

As vítimas só conseguiram ser libertadas quando outra funcionária chegou ao estabelecimento e encontrou os colegas presos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que ficará responsável pelas investigações para identificar e prender o autor do crime.

LEIA MAIS:

Homem com esquizofrenia que andava com arma de brinquedo é baleado após abordagem em Manaus