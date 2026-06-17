Sonho & Negócios

Autora passa a integrar a revista Sonho & Negócios com artigos voltados ao desenvolvimento humano, propósito e experiências do cotidiano

A escritora Samanta Petry passou a integrar o quadro de colaboradores da revista Sonho & Negócios (S&N)®️, publicação pertencente ao grupo S&N Global Media®️, levando aos leitores uma proposta editorial baseada em reflexões sobre a vida, valores humanos e os aprendizados presentes nas experiências diárias.

A iniciativa marca uma ampliação da diversidade temática da revista, tradicionalmente reconhecida por sua cobertura de empreendedorismo, negócios, inovação e liderança. Com a chegada da autora, a publicação passa a contar também com conteúdos voltados à dimensão humana por trás das decisões, conquistas e desafios enfrentados pelas pessoas ao longo de suas trajetórias.

Os textos de Samanta abordarão assuntos como fé, propósito, amadurecimento pessoal, relacionamentos, gratidão e crescimento interior, buscando promover reflexões acessíveis e conectadas às vivências comuns da sociedade.

Segundo a autora, a proposta é transformar pensamentos simples em oportunidades de reflexão.

“Gostaria de escrever sobre reflexões do dia a dia. Nessas frases, faria as pessoas refletirem ou repensarem sobre a vida”, afirma.

A participação da escritora ocorre em um momento em que conteúdos voltados ao desenvolvimento humano têm ganhado espaço entre leitores que buscam mais do que informação: procuram significado, equilíbrio e novas perspectivas diante dos desafios da vida moderna.

Para a Sonho & Negócios, a chegada de novas vozes contribui para fortalecer uma linha editorial plural e aberta a diferentes formas de conhecimento. A publicação entende que o desenvolvimento profissional e o crescimento pessoal caminham lado a lado, tornando relevante a presença de conteúdos que dialoguem com ambas as dimensões.

Além da revista, os artigos da autora também passam a integrar o acervo digital da S&N, ampliando o alcance de suas reflexões para leitores de diferentes regiões do Brasil.

Com a colaboração de Samanta Petry, a Sonho & Negócios reforça seu compromisso de oferecer conteúdos capazes de informar, inspirar e estimular reflexões que ultrapassam o ambiente corporativo, alcançando aspectos fundamentais da experiência humana.

Resumo:

A escritora Samanta Petry passou a integrar o quadro de colaboradores da Sonho & Negócios (S&N)®️. A autora contribuirá com textos sobre propósito, fé, desenvolvimento humano e reflexões do cotidiano, ampliando a diversidade editorial da publicação.

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