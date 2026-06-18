Orientações

Altas temperaturas, exposição prolongada ao sol e rotina intensa durante a festa aumentam o risco de desidratação entre os brincantes

Com a chegada do Festival de Parintins, a movimentação de visitantes entre Manaus e a Ilha Tupinambarana já começa a ganhar força. Em uma região marcada pelo clima quente e úmido da Amazônia, os dias de festa costumam ser acompanhados por longos períodos de exposição ao sol, caminhadas e intensa participação nas programações culturais.

Entre apresentações, eventos paralelos e a emoção das disputas entre os bois Caprichoso e Garantido, muitos brincantes acabam deixando de lado cuidados básicos com a saúde. Manter a hidratação adequada é uma das principais medidas para garantir disposição e bem-estar durante toda a temporada do festival.

As altas temperaturas típicas da região amazônica, associadas à aglomeração de pessoas e ao esforço físico durante o evento, favorecem a perda de líquidos e sais minerais pelo organismo. A desidratação pode provocar sintomas como tontura, dor de cabeça, fadiga, queda de pressão, câimbras e até situações mais graves, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

De acordo com a nutricionista Giovana Torres, da Hapvida, a hidratação deve começar antes mesmo da chegada à ilha e ser mantida ao longo de todo o período da viagem. A especialista explica que muitas pessoas acabam aumentando o consumo de líquidos apenas quando já estão expostas ao calor intenso, o que pode não ser suficiente para compensar as perdas do organismo.

“Criar o hábito de beber água regularmente nos dias que antecedem o festival também contribui para uma melhor adaptação às condições climáticas e à rotina intensa da programação. É comum que as pessoas lembrem de beber água apenas quando sentem sede, mas esse já é um sinal de que o organismo começou a perder líquidos. Durante o Festival de Parintins, o ideal é manter uma ingestão frequente de água ao longo do dia, principalmente nos períodos de maior calor e exposição solar”, orienta Giovana.

Frutas

Frutas com alto teor de líquidos, água de coco e refeições leves também contribuem para manter o equilíbrio hídrico do organismo.

Entre as opções recomendadas estão melancia, melão, abacaxi, laranja e outras frutas frescas facilmente encontradas na região.

Consumo de álcool

Outro ponto de atenção é o consumo de bebidas alcoólicas. O álcool favorece a perda de líquidos e pode potencializar os efeitos da desidratação quando consumido em excesso.

“Quem optar por consumir bebidas alcoólicas deve alternar o consumo com água e evitar permanecer muitas horas sem se hidratar. Essa simples medida ajuda a reduzir os impactos no organismo e contribui para o bem-estar durante a programação”, destaca.

Além da hidratação, a nutricionista recomenda o uso de protetor solar, roupas leves, alimentação equilibrada e atenção aos sinais emitidos pelo corpo.

Em caso de sintomas persistentes, a orientação é procurar atendimento médico.

Dicas para se hidratar durante o Festival de Parintins

A quantidade de água recomendada por pessoa é 35ml X peso ex: 35ml X 65kg = 2.275ml. Mas não espere sentir sede, mantenha-se hidratado;

Tenha sempre uma garrafa de água por perto;

Consuma frutas ricas em água, como melancia, melão e abacaxi;

Prefira refeições leves ao longo do dia;

Alterne bebidas alcoólicas com água;

Evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes;

Fique atento a sinais como tontura, dor de cabeça, fraqueza e câimbras.

“Pequenos cuidados fazem toda a diferença para que as pessoas possam aproveitar o Festival de Parintins com disposição e segurança. A hidratação é uma das medidas mais importantes para preservar a saúde durante os dias de festa”, explica Giovana Torres.

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