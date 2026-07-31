Chamados

Convocados têm até 28 de agosto para enviar a documentação e concluir o processo de posse na rede municipal de ensino.

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Educação (Semed) publicou nesta quinta-feira (30), no Diário Oficial do Município (DOM), a quarta convocação de 250 candidatos do cadastro de reserva aprovados no concurso público realizado em 2025. O edital também traz a relação completa dos documentos exigidos para a posse.

Os convocados deverão regularizar a documentação até 28 de agosto, de forma remota, junto à Comissão de Investidura, por meio do e-mail [email protected]. A nomeação dos candidatos havia sido publicada na edição anterior do Diário Oficial, divulgada na terça-feira (28).

Cada candidato receberá orientações por e-mail

De acordo com a Semed, todos os convocados receberão um e-mail com as instruções para o processo de posse, além do contato de um assessor que fará o acompanhamento durante o procedimento.

Esta é a quarta convocação realizada pela secretaria. A primeira chamou 1.000 candidatos, a segunda convocou 325 aprovados e a terceira contemplou um candidato, em cumprimento de decisão judicial.

Profissionais atuarão em toda a rede municipal

Os novos servidores irão reforçar o quadro da rede municipal de ensino, atuando na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e em disciplinas como Educação Física, Ensino Religioso, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática, entre outras.

Os profissionais serão distribuídos entre as unidades de ensino das sete Divisões Distritais Zonais (DDZs) da Semed.

Semed orienta atenção aos prazos

A gerente da Comissão de Investidura da Semed, Elisângela Bastos, destacou que os candidatos devem acompanhar atentamente todas as orientações do edital e cumprir os prazos estabelecidos para garantir a posse.

Segundo ela, a nova convocação faz parte do planejamento da Prefeitura de Manaus para fortalecer a educação pública municipal com a contratação de servidores efetivos, ampliando a qualidade do ensino oferecido à população. A gestora reforçou ainda que todas as informações sobre documentação, procedimentos e prazos estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial e nos canais oficiais da Comissão de Investidura.

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