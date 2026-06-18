O aumento dos casos de viroses e doenças respiratórias tem ampliado os desafios das empresas na gestão de equipes. Em Manaus, organizações de diferentes segmentos recorrem à terceirização de serviços de limpeza para evitar interrupções operacionais causadas pelo absenteísmo.
Quando colaboradores se afastam por motivos de saúde, muitas empresas enfrentam sobrecarga de equipes, atrasos nas atividades e aumento de custos. Por isso, especialistas apontam a terceirização como uma alternativa para garantir a continuidade dos serviços.
Segundo José da Gama, gerente comercial da JAN-PRO Manaus, a gestão especializada permite respostas mais rápidas diante de faltas inesperadas.
“O modelo de gestão especializada assegura a continuidade dos serviços através de um plano de contingência imediato, eliminando sobrecargas, custos com horas extras e riscos trabalhistas para o contratante”, destaca.
Casos de síndromes respiratórias preocupam empresas
Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) mostram que o estado registrou mais de 2,5 mil notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2026.
Com a circulação de vírus respiratórios, as empresas precisam reorganizar equipes e adaptar rotinas. Como consequência, setores que dependem de trabalho presencial sentem os efeitos das ausências com mais intensidade.
Além disso, afastamentos frequentes podem comprometer prazos e aumentar a pressão sobre os demais colaboradores.
“As faltas sobrecarregam a equipe, gerando desconforto e ineficiência. A terceirização elimina esse ciclo de desgaste, permitindo que a empresa foque no seu core business”, reforça José da Gama.
Indústria e saúde estão entre os setores mais afetados
No Amazonas, o absenteísmo impacta principalmente setores que exigem operação contínua. Entre eles estão a indústria da Zona Franca de Manaus e os serviços de saúde.
Nessas áreas, qualquer redução de pessoal pode comprometer processos produtivos e protocolos operacionais. Por isso, muitas empresas buscam alternativas para manter as atividades em funcionamento mesmo durante períodos de maior incidência de doenças sazonais.
Para Wanderleia Perdigão, franqueada da JAN-PRO Manaus, a reposição rápida de profissionais representa um dos principais diferenciais da terceirização.
“O comentário que mais ouvimos dos clientes após uma substituição é: ‘Nem percebemos que houve uma falta’. Em épocas de viroses, mobilizamos recursos e reorganizamos escalas com agilidade, antecipando necessidades que modelos centralizados não alcançam”, afirma.
Plano de contingência reduz riscos operacionais
A empresa adota um sistema de substituição imediata para minimizar impactos causados por ausências. Assim que recebe uma notificação de falta, a equipe operacional aciona profissionais treinados para assumir as atividades.
Além disso, os substitutos já conhecem os protocolos e procedimentos exigidos pelos clientes. Dessa forma, a transição ocorre de maneira rápida e organizada.
“Nossos substitutos passam por treinamentos técnicos e conhecem os protocolos antes mesmo de serem acionados. Eles chegam ao posto no menor tempo possível, muitas vezes logo nas primeiras horas do expediente, garantindo que o nível de excelência seja mantido”, reforça.
Planejamento ajuda a manter a produtividade
Especialistas destacam que o planejamento de contingência ganhou ainda mais importância nos últimos anos. Afinal, empresas que dependem de serviços contínuos precisam responder rapidamente a situações inesperadas.
Além de reduzir os impactos dos afastamentos, a terceirização pode diminuir gastos com horas extras, remanejamentos internos e contratações emergenciais.
Da mesma forma, o modelo permite maior previsibilidade operacional. Assim, as organizações mantêm a produtividade mesmo durante períodos de alta circulação de doenças respiratórias.
Consequentemente, as empresas reduzem riscos operacionais e preservam a continuidade das atividades sem comprometer a qualidade dos serviços.
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