Tecnologia

Com a chegada do período mais quente do ano, consumidores antecipam a compra de equipamentos de climatização para garantir conforto e economia de energia.

Com a aproximação do período mais quente do ano, a procura por equipamentos de climatização deve aumentar em Manaus e no interior do Amazonas. Embora as chuvas ainda ocorram na capital amazonense, junho marca a chegada do chamado verão amazônico, conhecido pelas altas temperaturas e pelo calor intenso.

Quem vive na região conhece bem as mudanças rápidas do clima. Em poucos minutos, uma forte chuva pode dar lugar a um sol intenso, elevando a sensação térmica e tornando ambientes fechados mais desconfortáveis.

Segundo o diretor-geral da TVLAR, Bruno Sobral, investir em climatização tornou-se uma necessidade para garantir conforto e bem-estar em residências e ambientes de trabalho.

“ Muitas pessoas já estão antecipando as compras para enfrentar os meses mais quentes com mais tranquilidade, buscando equipamentos mais silenciosos, econômicos e tecnológicos. Quem mora no Amazonas sabe que o calor pode aparecer de repente, mesmo em períodos de chuva”, afirmou.

Consumidores buscam conforto, economia e tecnologia

A busca por aparelhos de climatização vai além do resfriamento dos ambientes. Atualmente, os consumidores também consideram fatores como eficiência energética, conforto acústico e qualidade do sono na hora da compra.

Seja para dormir melhor, enfrentar as tardes mais quentes ou tornar o ambiente de trabalho mais confortável, os aparelhos de ar-condicionado e ventiladores fazem parte da rotina dos amazonenses durante grande parte do ano.

Possível El Niño pode intensificar o calor

Além das características típicas do verão amazônico, meteorologistas acompanham a possível formação de um “Super El Niño” nos próximos meses. O fenômeno climático pode ocorrer com intensidade superior à registrada em anos anteriores.

Segundo a NOAA, agência climática dos Estados Unidos, existe mais de 80% de probabilidade de o El Niño se desenvolver ainda este ano. Historicamente, o fenômeno reduz o volume de chuvas na Região Norte e contribui para o aumento das temperaturas, cenário que pode impulsionar ainda mais a demanda por equipamentos de climatização.

Tecnologia inverter lidera preferência dos consumidores

Entre os modelos mais procurados, os aparelhos com tecnologia inverter continuam entre os preferidos dos consumidores. De acordo com Bruno Sobral, a combinação entre economia de energia e funcionamento silencioso tem influenciado a decisão de compra.

“Hoje, as pessoas não buscam apenas um aparelho para refrescar o ambiente. Existe também uma preocupação com conforto, economia de energia e até qualidade do sono. Os modelos inverter, por exemplo, têm sido muito procurados por serem mais silenciosos e econômicos”, disse.

Na TVLAR, os consumidores encontram diversas opções de climatização de marcas como TCL, Springer Midea, Elgin e Electrolux, disponíveis nas 65 lojas físicas e na loja on-line.

Entre os destaques está o TCL T-Pro 2.0 Inverter, equipado com recursos voltados para conforto e praticidade. O aparelho utiliza tecnologia que proporciona uma climatização mais suave, reduzindo a incidência direta do fluxo de ar.

Além disso, o modelo possui Wi-Fi integrado, permitindo o controle remoto da temperatura por meio do aplicativo TCL Home. O equipamento também é compatível com Alexa e Google Assistente.

Outro recurso é a função Eco, desenvolvida para reduzir o consumo de energia sem comprometer o desempenho do aparelho. Já o modo Turbo acelera o resfriamento do ambiente nos dias de calor mais intenso.

Condições especiais para consumidores e empresas

Segundo Bruno Sobral, antecipar a compra pode representar uma vantagem para o consumidor antes do aumento da demanda nos meses mais quentes.

“A antecipação da compra também acaba sendo uma vantagem para o consumidor, principalmente antes da chegada do período mais quente do ano, quando a procura costuma aumentar bastante”, afirmou Sobral.

As opções de climatização atendem tanto famílias que desejam se preparar para o verão amazônico quanto empresas interessadas em melhorar o conforto térmico de seus ambientes.

Para clientes com CNPJ, a TVLAR disponibiliza condições especiais de compra por meio do televendas, no telefone (92) 3621-0400.

Entre as formas de pagamento estão o Crediário Digital em 1 + 11 vezes, cartões de crédito em até 10 parcelas sem juros e descontos para pagamentos via PIX.

(*) Com informações da assessoria

Leia Mais:

El Niño pode provocar seca severa semelhante à de 2023 no Amazonas, alerta governo