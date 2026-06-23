empreendedorismo

Limited Liability Company, conhecida pela sigla LLC, é a figura jurídica preferida pelos empreendedores estrangeiros que querem operar nos Estados Unidos

A decisão de abrir empresa nos Estados Unidos vem crescendo de forma consistente entre empreendedores, freelancers e profissionais liberais brasileiros que buscam estruturar seus negócios de forma mais competitiva no mercado global. Ter uma entidade legal americana permite acessar ferramentas de pagamento internacional, trabalhar com clientes norte-americanos em condições mais favoráveis e projeter uma imagem mais sólida perante parceiros e investidores de qualquer parte do mundo. O processo pode ser feito inteiramente de forma remota, sem a necessidade de residir ou mesmo visitar os Estados Unidos, o que torna essa alternativa muito mais acessível do que parece à primeira vista.

Por que a LLC é a estrutura mais escolhida por não residentes

A Limited Liability Company, conhecida pela sigla LLC, é a figura jurídica preferida pelos empreendedores estrangeiros que querem operar nos Estados Unidos por uma série de razões práticas e bem fundamentadas. Em primeiro lugar, oferece proteção patrimonial ao separar as obrigações da empresa do patrimônio pessoal do sócio, o que significa que dívidas ou contingências da LLC não comprometem os bens do proprietário. Em segundo lugar, seu regime fiscal de pass-through evita a dupla tributação, já que os rendimentos da empresa são declarados diretamente na declaração pessoal do sócio, e não em nível corporativo.

Além disso, a LLC não exige que seus membros sejam cidadãos ou residentes americanos, não impõe a realização de assembleias anuais obrigatórias e permite uma flexibilidade operacional muito maior do que outras estruturas como a corporation. Para um empreendedor brasileiro que quer operar de forma ágil sem se perder em burocracia excessiva, a LLC representa o equilíbrio ideal entre formalidade jurídica e praticidade no dia a dia.

Estados mais populares para registro

A escolha do estado onde a LLC será registrada é uma decisão estratégica com impacto direto nos custos, na privacidade e nas possibilidades de acesso a capital, e os dois estados mais escolhidos por empreendedores internacionais são Delaware e Wyoming. Delaware é historicamente associado ao ecossistema de startups e venture capital, com um sistema jurídico muito desenvolvido para resolver disputas comerciais e um ambiente legal favorável para empresas que buscam atrair investidores institucionais.

Wyoming, por sua vez, se destaca pelos custos de manutenção anual extremamente baixos, pela alta proteção de privacidade dos sócios e pela ausência de imposto estadual sobre a renda, características que o tornam a opção mais popular para empreendedores que não planejam buscar capital externo e preferem uma estrutura simples e econômica de sustentar. Para quem está começando e quer minimizar os custos fixos da operação, Wyoming costuma ser a recomendação mais frequente entre assessores especializados em não residentes.

Como funciona o processo de constituição

Constituir uma LLC nos Estados Unidos a partir do Brasil segue uma sequência de etapas bem definidas que podem ser executadas de forma completamente remota. A primeira é escolher o nome da empresa e verificar sua disponibilidade no registro do estado selecionado, a segunda envolve a redação e apresentação dos artigos de organização junto à Secretary of State correspondente e a designação de um agente registrado com endereço físico naquele estado, e a terceira consiste em obter o EIN junto ao IRS, que é o número de identificação fiscal federal necessário para abrir contas bancárias e operar legalmente.

O tempo total do processo varia conforme o estado e a modalidade de tramitação escolhida, mas em geral pode ser concluído em um prazo de duas a quatro semanas na modalidade padrão, com opções aceleradas disponíveis por um custo adicional que reduzem esse prazo para poucos dias úteis. Contar com um serviço especializado facilita bastante esse processo, pois garante que cada etapa seja executada corretamente e dentro dos prazos esperados.

Conta bancária e ferramentas financeiras

Um dos benefícios mais concretos de ter uma LLC nos EUA é o acesso a contas bancárias em dólares e a plataformas de pagamento que só estão disponíveis para empresas registradas no país, o que transforma completamente a capacidade operacional de um empreendedor digital. Fintechs como Mercury, Relay e Brex permitem abrir contas bancárias empresariais de forma totalmente remota para proprietários não residentes, enquanto plataformas como Stripe e PayPal Business possibilitam receber pagamentos de clientes internacionais com tarifas competitivas.

Para empreendedores brasileiros que vendem serviços ou produtos digitais para clientes americanos ou europeus, ter uma conta bancária em dólares vinculada à LLC é frequentemente a diferença entre fechar ou perder negócios, já que muitos clientes corporativos preferem transferir para contas americanas e algumas plataformas de marketplace exigem isso como requisito para operar. A combinação de LLC ativa, EIN e conta bancária americana forma a base de uma infraestrutura financeira sólida para operar globalmente.

Obrigações fiscais a considerar

Ter uma LLC nos Estados Unidos não elimina as obrigações fiscais no Brasil, e este é um ponto que merece atenção especial para evitar erros que possam gerar penalidades significativas. Os residentes fiscais brasileiros com participação em empresas estrangeiras têm obrigações de declaração junto à Receita Federal, incluindo a informação sobre bens e direitos no exterior na declaração anual de imposto de renda, e os rendimentos recebidos da LLC devem ser tributados conforme as regras brasileiras vigentes.

Nos Estados Unidos, a LLC com sócios estrangeiros tem a obrigação de apresentar o formulário 5472 junto ao IRS a cada ano, além de manter o relatório anual do estado de registro e pagar a taxa correspondente. Contar com um contador familiarizado com ambos os sistemas fiscais é indispensável para estruturar a operação de forma eficiente e garantir que todas as obrigações sejam cumpridas dentro dos prazos, evitando multas e complicações futuras.