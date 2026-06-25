AQUECIMENTO

Ação especial da marca marcou presença no Boi de Rua e na Ladainha do Boi, reforçando a expectativa para a disputa e a festa do campeão.

A contagem regressiva para o Festival de Parintins ganhou um ingrediente especial neste mês. O Caminhão Dourado da Brahma, uma das ações mais aguardadas pelos torcedores dos bois Caprichoso e Garantido, fez aparições surpresa em dois dos principais eventos que antecedem a disputa no Bumbódromo.

Nos dias 20 e 24 de junho, o caminhão participou do Boi de Rua, do Caprichoso, e da Ladainha do Boi, do Garantido. Com isso, a marca ampliou o clima de expectativa para o Festival e para a tradicional celebração do boi campeão.

Símbolo da festa do campeão

O Caminhão Dourado da Brahma é um dos símbolos da comemoração reservada ao vencedor do Festival de Parintins. Após o anúncio do campeão, o veículo chega carregado de cervejas personalizadas com a identidade visual do boi vencedor.

Além disso, o caminhão se torna o centro da festa promovida junto à torcida campeã, reforçando uma tradição já conhecida pelos brincantes.

Durante as aparições, o veículo chamou a atenção do público. Também virou cenário para fotos, vídeos e interação entre os torcedores, fortalecendo a rivalidade saudável que marca o espetáculo parintinense.

Surpresa no Boi de Rua

No dia 20 de junho, o Caminhão Dourado apareceu durante o Boi de Rua, um dos eventos mais aguardados da temporada azul.

Enquanto a galera do Caprichoso percorria as ruas de Parintins, a ação surpreendeu os brincantes e reforçou o aquecimento para o Festival.

Presença na Ladainha do Garantido

Quatro dias depois, em 24 de junho, foi a vez de o caminhão marcar presença na Ladainha do Boi Garantido.

Assim, a ação acompanhou o cortejo e se integrou ao clima de emoção vivido pelos torcedores na reta final antes do Festival de Parintins.

Apoio à cultura amazônica

A iniciativa faz parte das ações da Brahma em apoio ao Festival de Parintins e à cultura popular amazônica.

Ao levar o Caminhão Dourado aos eventos que antecedem a disputa oficial, a marca fortalece a conexão com as torcidas dos dois bois e amplia a expectativa pela premiação do campeão.

Além disso, a ação valoriza diferentes espaços onde a paixão pelos bumbás ganha vida, como ruas, bares, encontros entre torcedores e cortejos tradicionais, que ajudam a transformar Parintins em um dos maiores espetáculos culturais do país.

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