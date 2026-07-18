Lançamento

Após lançar a obra "Eu Sou a Amazônia" na Assembleia Legislativa do Amazonas, autora apresentará o livro em um dos mais importantes centros culturais do mundo, na França.

A literatura amazonense ganha projeção internacional com a escritora Maria Auxiliadora Tribuzzi Arce, que, após lançar o livro “Eu Sou a Amazônia” na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), no último dia 6 de julho, prepara-se para um novo e significativo momento de sua trajetória: o lançamento internacional da obra, marcado para 19 de outubro, em Paris, durante evento realizado no Museu do Louvre, um dos mais emblemáticos espaços culturais do mundo.

O convite representa um importante reconhecimento à produção literária da autora amazonense e amplia a presença da literatura produzida na Amazônia em um cenário de relevância internacional, levando ao público europeu uma mensagem de valorização da floresta, de seus povos e da necessidade urgente de preservação ambiental.

No lançamento ocorrido na Aleam, Maria Auxiliadora ressaltou que “Eu Sou a Amazônia” nasceu como um chamado à consciência coletiva sobre a importância da maior floresta tropical do planeta e sobre a responsabilidade compartilhada na defesa de seu patrimônio ambiental, cultural e humano.

Em discurso, a escritora enfatizou que a Amazônia precisa de desenvolvimento sustentável e do compromisso de toda a sociedade para garantir sua preservação.

“A floresta não vota. Os rios não comparecem às urnas. Os animais não possuem representantes. Por isso, somos nós que devemos falar por eles”, destacou a autora, ao defender que governos, empresários, cidadãos e eleitores assumam o protagonismo na proteção da floresta.

Mais do que uma obra literária, “Eu Sou a Amazônia” propõe uma reflexão sobre a relação entre o homem e a natureza, transformando a literatura em instrumento de educação ambiental e conscientização social.

A floresta ganha voz

A obra impressiona pela força de sua construção poética. Escrita originalmente em 1989 e publicada agora em livro, apresenta a Amazônia como personagem e narradora de sua própria história, conferindo voz à floresta para denunciar a devastação, celebrar sua riqueza natural e reafirmar sua importância para a sobrevivência do planeta.

O livro alterna narrativa e poesia em linguagem sensível, de forte apelo emocional e grande qualidade literária, conduzindo o leitor por temas como biodiversidade, povos tradicionais, memória, identidade e preservação ambiental.

Os poemas reunidos na segunda parte da publicação reforçam essa proposta. Com imagens marcantes e linguagem acessível, abordam a beleza dos rios, da fauna, da flora e das tradições amazônicas, ao mesmo tempo em que denunciam os impactos do desmatamento, das queimadas e da exploração predatória, transformando a poesia em um poderoso manifesto em defesa da vida e da floresta.

A própria essência da obra é sintetizada na frase que se torna um de seus versos mais emblemáticos: “Eu sou a Amazônia. Preciso apenas de um olhar teu, Brasil”.

Amazonas em destaque internacional

O lançamento em Paris simbolizará não apenas uma conquista pessoal da escritora, mas também um momento de valorização da produção cultural da Amazônia.

Ao apresentar “Eu Sou a Amazônia” no Museu do Louvre, Maria Auxiliadora Tribuzzi Arce levará ao público internacional uma obra que une literatura, identidade regional e consciência ambiental, reafirmando que a Amazônia não é apenas um patrimônio brasileiro, mas uma riqueza de valor universal.

Escritora, poetisa e integrante da Academia de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia (ALACA) e da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB), Maria Auxiliadora possui participação em 19 antologias publicadas em diferentes estados brasileiros e constrói sua trajetória literária marcada pelo compromisso com a cultura amazônica e pela defesa da natureza.

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