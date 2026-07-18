ARQUITETURA E SUSTENTABILIDADE

Projeto assinado por Marko Brajovic transforma referências da floresta amazônica em uma arquitetura interativa feita com embalagens recicladas da Natura.

A floresta amazônica voltou a inspirar um dos principais espaços do Rock in Rio. Pela terceira edição consecutiva, o arquiteto e designer Marko Brajovic assina a arquitetura da Natura no festival.

Nesta edição, o projeto aposta em uma experiência ainda mais conectada à natureza. Inspirada na Amazônia e construída com embalagens recicladas da própria marca, a estrutura reage ao vento, ao som e à circulação do público. Assim, cria uma arquitetura viva no coração da Cidade do Rock.

Segundo Marko Brajovic, a Amazônia continua sendo o ponto de partida para transformar conceitos em experiências sensoriais.

Amazônia inspira o conceito do projeto

De acordo com o arquiteto, praticamente todos os projetos desenvolvidos para a Natura começam na Amazônia.

Logo após receber o briefing, ele viajou para a região acompanhado por pesquisadores internacionais. Foi durante essa imersão que surgiram os primeiros esboços da instalação.

“Praticamente todos os projetos que faço para a Natura começam na Amazônia. Os primeiros esboços, os primeiros desenhos, quase sempre surgem lá”, afirma.

Além disso, Marko explica que a floresta funciona como um espaço de observação capaz de transformar ideias em experiências físicas.

“Quando chego na Amazônia, tudo faz sentido. É um lugar que me ajuda a organizar as ideias. Foi ali que surgiu a imagem dessas folhas criando uma espécie de pele viva para o espaço.”

A partir dessa inspiração, o conceito começou a ganhar forma no ateliê.

Estrutura reage ao vento, à música e ao público

O projeto foi pensado para funcionar como um organismo vivo.

Por isso, a equipe desenvolveu elementos inspirados em folhas amazônicas capazes de responder ao vento, ao movimento das pessoas e às vibrações da música.

“A natureza nunca está parada. Ela reage, vibra, se transforma. Queríamos trazer essa lógica para a ativação”, explica.

Segundo o arquiteto, as peças vão além da função estética.

“Elas foram desenhadas para interagir com o vento, com o movimento das pessoas e até com as vibrações do som. A ideia era que o espaço tivesse uma presença quase viva.”

Dessa maneira, a instalação muda de comportamento ao longo do dia e acompanha a energia do festival, oferecendo diferentes experiências aos visitantes.

Embalagens recicladas ganham nova vida

Além da interação com o ambiente, a sustentabilidade ocupa papel central no projeto.

Desde o início, a equipe trabalhou em conjunto com a Natura para escolher materiais capazes de traduzir os compromissos ambientais da marca.

Por isso, parte da estrutura utiliza componentes produzidos a partir de embalagens recicladas da própria Natura.

“Não se trata apenas de reutilizar materiais. Existe todo um processo de pesquisa para entender como esses resíduos podem ganhar uma nova vida. É uma forma de mostrar que inovação e sustentabilidade podem caminhar juntas.”

Assim, o projeto transforma resíduos em elementos arquitetônicos e reforça o compromisso com a economia circular.

Projeto evolui a cada edição

Esta é a terceira colaboração de Marko Brajovic com a Natura no Rock in Rio.

A parceria começou em 2022 com o Portal Natura, inspirado na floresta amazônica. Em seguida, em 2024, evoluiu para o Portal Natura Pulsa, que explorava a relação entre música, vibração e natureza.

Agora, em 2026, o conceito avança para uma arquitetura responsiva, capaz de reagir ao ambiente em tempo real.

“Existe uma continuidade conceitual entre os projetos, mas nunca uma repetição. O que buscamos é evoluir a conversa. Neste ano, a ideia era criar algo ainda mais conectado aos ciclos da natureza.”

Experiência une natureza, tecnologia e sensorialidade

Além da arquitetura, o espaço reúne paisagismo, texturas, fragrâncias e experimentação de produtos.

Ao longo do festival, a estrutura responderá ao ritmo da música, ao vento e à presença do público.

Por fim, Marko afirma que o objetivo é aproximar as pessoas da proposta da Natura por meio de uma experiência imersiva.

“Queremos convidar as pessoas a viver uma jornada sensorial durante todo o festival.”

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