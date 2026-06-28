IMMU

Novos equipamentos começam a operar em 13 de julho para coibir avanço de sinal, invasão da faixa de pedestres e circulação irregular de veículos pesados

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai ampliar a fiscalização eletrônica na capital a partir do dia 13 de julho. Ao todo, 17 novos equipamentos entrarão em operação para monitorar o avanço do sinal vermelho, a parada sobre a faixa de pedestres e a circulação irregular de veículos pesados.

Segundo a prefeitura, a medida busca reforçar a segurança viária, ampliar a proteção de motoristas e pedestres e aumentar a eficiência da fiscalização eletrônica. Além disso, o município destaca que quatro importantes corredores da cidade zeraram o número de mortes no trânsito entre janeiro e maio de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025.

Quatro avenidas zeraram mortes no trânsito

De acordo com o IMMU, as avenidas do Turismo, São Jorge, Tefé e Nilton Lins não registraram vítimas fatais nos cinco primeiros meses deste ano. Em 2025, essas vias haviam contabilizado mortes no trânsito.

Além disso, outros corredores apresentaram redução nos indicadores de acidentes fatais, entre eles as avenidas Djalma Batista, Coronel Teixeira e Governador José Lindoso.

Conforme a prefeitura, os novos equipamentos vão ampliar o monitoramento dos cruzamentos e contribuir para uma circulação mais segura em diferentes regiões da cidade.

Equipamentos terão diferentes funções

Dos 17 dispositivos, 16 fiscalizarão o avanço do sinal vermelho e a parada irregular sobre a faixa de pedestres.

Além disso, um equipamento específico monitorará o tráfego de veículos pesados por meio da identificação de eixos, massa metálica, rodagem dupla e processamento de vias.

Ao mesmo tempo, o IMMU reforçou a sinalização nas proximidades dos radares eletrônicos para facilitar a visualização pelos motoristas.

As equipes implantaram novas marcações no pavimento e substituíram as placas de sinalização por modelos maiores, que passaram de 60 centímetros para um metro de diâmetro. Além disso, os técnicos reposicionaram as placas em uma altura mais adequada ao campo de visão dos condutores.

Fiscalização busca proteger pedestres

Segundo a prefeitura, a fiscalização sobre a faixa de pedestres pretende garantir mais segurança, principalmente para idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Quando um veículo para sobre a faixa, obriga o pedestre a caminhar pela pista de rolamento. Como consequência, aumenta significativamente o risco de atropelamentos.

Ainda conforme o IMMU, a fiscalização eletrônica funciona como um instrumento permanente de prevenção. Dessa forma, ela incentiva o respeito às leis de trânsito, modifica o comportamento dos condutores e contribui para uma circulação mais organizada.

Detector fiscalizará veículos pesados

O novo detector instalado na rua Maceió, no bairro Adrianópolis, identificará a circulação irregular de veículos de grande porte em trechos onde esse tipo de tráfego é proibido.

Com isso, a prefeitura pretende preservar a estrutura das vias e aumentar a segurança dos demais usuários.

Prefeitura amplia ações de segurança viária

Além da fiscalização eletrônica, a Prefeitura de Manaus mantém outras ações voltadas à redução dos acidentes de trânsito.

Nos últimos anos, o IMMU ampliou os serviços de sinalização horizontal e vertical em mais de 50 bairros, alcançando 726 ruas.

Além disso, o município implantou mais de 500 faixas de pedestres para aumentar a proteção dos usuários mais vulneráveis e organizar melhor o fluxo de veículos.

Paralelamente, a prefeitura substituiu e instalou placas de orientação, advertência e regulamentação em diversos pontos da cidade. Ao mesmo tempo, intensificou as operações de fiscalização e o monitoramento de infrações de trânsito.

Segundo a administração municipal, a fiscalização eletrônica tem caráter educativo e preventivo. O objetivo é preservar vidas, reduzir acidentes e tornar o trânsito mais seguro para toda a população.

Confira os novos pontos de fiscalização

Detectores de avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres

Avenida Compensa / Avenida Brasil – Compensa, sentido Sul;

Avenida Rodrigo Otávio / Avenida Tefé – Japiim, sentido Sul;

Avenida Rodrigo Otávio / Avenida Tefé – Japiim, sentido Leste;

Avenida Tefé / Avenida Rodrigo Otávio – Japiim, sentido Leste;

Avenida Rodrigo Otávio / Rua Rubens Benzecry – Japiim, sentido Leste;

Rua Maceió / Rua Salvador – Adrianópolis, sentido Norte;

Rua Maceió / Avenida João Valério – Nossa Senhora das Graças, sentido Sul;

Avenida Álvaro Maia / Rua Emílio Moreira – Praça 14 de Janeiro, sentido Leste;

Avenida Álvaro Maia / Rua Major Gabriel – Centro, sentido Leste;

Avenida Álvaro Maia / Rua Santos Dumont – Centro, sentido Oeste;

Avenida Padre Agostinho Caballero Martin / Avenida Brasil – Santo Antônio, sentido Norte;

Avenida Brasil / Avenida Coronel Cyrillo Neves – Santo Agostinho, sentido Sul;

Avenida Brasil / Avenida Coronel Cyrillo Neves – Compensa, sentido complexo turístico Ponta Negra;

Avenida Álvaro Maia / Rua Santos Dumont – Centro, sentido Leste;

Avenida Autaz Mirim / Rua Arariba – São José Operário, sentido Leste;

Avenida Autaz Mirim / Rua Itajiba – São José Operário, sentido Oeste.

Detector de eixos, massa metálica, rodagem dupla e processador de vias

Rua Maceió / Rua Fortaleza – Adrianópolis, sentido Norte.

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