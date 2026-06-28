Programa habitacional

Programa habitacional recomeça pela Cidade de Deus e prevê beneficiar mais 300 famílias de Manaus com melhorias estruturais nas moradias

O prefeito de Manaus, Renato Junior, assinou, na manhã deste domingo (28), a ordem de serviço que autoriza o início da reforma da casa da confeiteira Thaís da Silva Santos, de 38 anos. A moradora vive há 32 anos na rua Botafogo, no bairro Cidade de Deus, zona Norte, ao lado da mãe, Sandra Santos, que está acamada em decorrência de complicações da diabetes.

A assinatura marca a retomada do programa Casa Manauara, que, em 2026, vai reformar outras 300 residências em diferentes zonas da capital. Na próxima etapa, a Prefeitura levará a iniciativa ao bairro Jorge Teixeira, na zona Leste.

“Estou muito feliz em dar continuidade ao programa ‘Casa Manauara’. Até o fim deste ano, vamos reformar mais 300 casas em Manaus. Não estamos apenas recuperando paredes e telhados, estamos dando um novo significado para a vida dessas famílias, oferecendo dignidade e a oportunidade de viver em um ambiente melhor”, afirmou o prefeito Renato Junior.

Família recebe reforma após priorizar tratamento da mãe

Durante a visita, o prefeito, acompanhado do secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), Junior Nunes, conheceu a realidade enfrentada por Thaís e sua família.

Dias antes, a confeiteira decidiu usar o dinheiro reservado para trocar o telhado da residência no tratamento da mãe, em uma clínica particular. Por isso, precisou adiar a reforma da casa. No entanto, pouco tempo depois, ela recebeu a notícia de que o programa habitacional reformará o imóvel.

Emocionada, Thaís definiu a iniciativa como um milagre.

“Estou emocionada, porque é um verdadeiro milagre. A gente tinha separado o dinheiro para trocar a telha, mas precisou usar tudo na saúde da minha mãe. Quando disseram que a nossa casa seria reformada, eu não consegui acreditar. Deus usou o prefeito Renato Junior para realizar um sonho que muita gente da periferia tem, porque muitas vezes a gente precisa escolher entre colocar comida na mesa, cuidar da saúde ou reformar a casa”, disse a moradora.

Programa amplia dignidade às famílias

Ao assinar a ordem de serviço, Renato Junior afirmou que o programa vai além das melhorias estruturais nas residências.

“O ‘Casa Manauara’ não muda apenas a estrutura física da residência. Ele dá um novo significado para a vida dessas famílias, oferecendo dignidade, segurança e esperança”, destacou.

Além disso, o secretário da Semhaf, Junior Nunes, ressaltou a importância da retomada da iniciativa e afirmou que novas comunidades receberão as ações do programa.

“É um bairro com importância muito grande para minha vida, eu me criei, passei minha infância e juventude. Estou muito feliz de estar aqui, começar esse programa, e vamos conseguir atender centenas de famílias na cidade de Manaus. Começamos na Cidade de Deus, semana que vem estaremos no Jorge Teixeira e, em breve, em mais bairros da nossa cidade, essa é uma determinação do nosso prefeito Renato Junior”, disse o secretário.

Nova etapa chega a bairros da capital

Inicialmente, a nova fase do Casa Manauara atenderá moradores dos bairros Cidade de Deus e Jorge Teixeira.

As obras incluem reforma estrutural, substituição do telhado, adequação das instalações elétricas e hidráulicas, além de serviços de acabamento. Dessa forma, as famílias terão moradias mais seguras, confortáveis e adequadas.

Programa já alcançou mais de 500 famílias

Desde a criação do programa, a Prefeitura de Manaus beneficiou mais de 500 famílias nos bairros Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara, Zumbi dos Palmares, Morro da Liberdade, Rio Piorini e São José Operário.

Agora, com a nova etapa, a administração municipal amplia a política pública voltada à melhoria das condições de moradia de famílias em situação de vulnerabilidade social.

A Prefeitura assinou a ordem de serviço durante a programação do Manaus que a Gente Cuida, força-tarefa que reuniu serviços municipais no bairro Cidade de Deus. Além disso, a ação integrou iniciativas nas áreas de infraestrutura, limpeza urbana, saúde, assistência social e habitação, com foco na melhoria da qualidade de vida da população.

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