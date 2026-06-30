Calendário

Capital amazonense não possui feriados ou pontos facultativos previstos para julho de 2026, segundo calendário oficial da prefeitura.

Manaus (AM) – Os moradores da capital amazonense não terão feriados nem pontos facultativos municipais previstos para o mês de julho de 2026, conforme o calendário oficial divulgado pela Prefeitura de Manaus. No entanto, caso a Seleção Brasileira avance à semifinal da Copa do Mundo, a rotina na cidade poderá sofrer alterações.

O confronto está previsto para o dia 15 de julho, uma quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), em Atlanta, o que pode levar empresas e órgãos públicos a adotarem horários especiais ou até decretarem ponto facultativo.

Embora julho seja tradicionalmente marcado pelas férias escolares e, em alguns estados brasileiros, por feriados regionais, o calendário municipal de Manaus não prevê qualquer folga oficial no período.

Julho

A ausência de feriados e pontos facultativos significa que repartições públicas municipais e grande parte dos serviços funcionarão normalmente ao longo do mês, seguindo apenas calendários específicos de cada órgão ou instituição.

Em outras regiões do país, no entanto, datas históricas e religiosas garantem folgas para trabalhadores e estudantes.

Calendário

O próximo feriado municipal em Manaus será em 5 de setembro, data em que se comemora a elevação do Amazonas à categoria de Província. Dois dias depois, em 7 de setembro, será celebrado o feriado nacional da Independência do Brasil.

Os principais feriados municipais restantes em 2026 são:

5 de setembro – Elevação do Amazonas à categoria de Província;

– Elevação do Amazonas à categoria de Província; 24 de outubro – Elevação de Manaus à categoria de cidade;

– Elevação de Manaus à categoria de cidade; 8 de dezembro – Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Manaus.

Férias

Mesmo sem feriados oficiais, julho continua sendo um dos meses mais aguardados do ano por causa das férias escolares. Além disso, a participação da Seleção Brasileira nas fases decisivas da Copa do Mundo pode levar algumas empresas e instituições a adotarem horários especiais ou ajustes no expediente.

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