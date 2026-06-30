Descanso

Apesar de não haver feriados nacionais em julho, estados e municípios têm datas comemorativas que podem garantir folgas extras.

Publicado em 30 de junho de 2026

Por EM TEMPO

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Julho é tradicionalmente associado às férias escolares e ao período de descanso para milhões de estudantes brasileiros. Após o primeiro semestre letivo, o recesso representa uma oportunidade para recuperar as energias antes da retomada das atividades escolares.

As férias de julho costumam durar entre duas e quatro semanas, variando conforme a rede de ensino e a instituição. Mas, além do recesso escolar, muitas pessoas se perguntam: julho tem feriados? A resposta depende da cidade e do estado onde você mora.

Embora o mês não tenha nenhum feriado nacional previsto no calendário oficial, algumas unidades da federação e municípios celebram datas históricas, religiosas e culturais que garantem folgas locais.

Feriados

Confira os principais feriados estaduais e municipais de julho:

2 de julho – Independência da Bahia

Na Bahia, a data celebra a consolidação da independência do estado em relação a Portugal, após a vitória das tropas baianas em 1823. O dia é considerado feriado estadual.

9 de julho – Revolução Constitucionalista de 1932

Em São Paulo, o feriado estadual homenageia o movimento constitucionalista que marcou a luta dos paulistas contra o governo provisório de Getúlio Vargas. A data é reconhecida como a data magna do estado.

9 de julho – Aniversário de Boa Vista

A capital de Roraima celebra sua fundação, ocorrida em 1890. A comemoração é considerada feriado municipal.

16 de julho – Nossa Senhora do Carmo

Em Recife, a data é dedicada à padroeira da cidade e garante feriado municipal aos moradores da capital pernambucana.

25 de julho – Fundação da cidade de Goiás

A histórica cidade de Goiás, antiga capital do estado, celebra sua fundação. O município é reconhecido pelo importante patrimônio histórico e cultural.

28 de julho – Data Magna do Maranhão

O feriado estadual marca a adesão oficial do Maranhão à Independência do Brasil, em 1823.

Copa

Além dos feriados e das férias escolares, os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo podem influenciar a rotina de empresas, escolas e órgãos públicos. Caso o Brasil avance na competição, algumas instituições poderão adotar horários especiais ou liberar funcionários durante as partidas.

As datas previstas para as próximas fases são:

Oitavas de final: 4 ou 5 de julho;

Quartas de final: 9 ou 11 de julho;

Semifinais: 14 ou 15 de julho;

Disputa do terceiro lugar: 18 de julho;

Final: 19 de julho.

Curiosidades

Julho também reserva datas comemorativas bastante populares entre os brasileiros:

7 de julho: Dia Mundial do Chocolate;

Dia Mundial do Chocolate; 10 de julho: Dia da Pizza.

Mesmo sem feriados nacionais, julho segue sendo um dos meses mais aguardados do ano, seja pelas férias escolares, pelas comemorações regionais ou pela expectativa em torno dos jogos da Seleção Brasileira.

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