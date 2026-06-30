doenças cardiovasculares

Doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no planeta

Existe uma curiosa mania do ser humano: trocar o óleo do carro rigorosamente a cada prazo, fazer alinhamento, balanceamento, revisão… mas deixar o próprio corpo rodando com a luz da injeção eletrônica acesa há anos.

Colesterol alto? “Depois eu vejo.”

Pressão aumentando? “É só nervoso.”

Barriga crescendo? “É da idade.”

Spoiler: não é.

As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no planeta. Todos os anos, milhões de pessoas sofrem infarto, AVC e outras complicações que, em boa parte dos casos, poderiam ter sido evitadas com prevenção. No Brasil, o cenário também preocupa. A obesidade cresce em ritmo acelerado e diversas capitais já registram recordes históricos de excesso de peso na população. Mais peso, mais inflamação, mais diabetes, mais colesterol alterado… e, consequentemente, mais doenças do coração.

O problema é que tudo isso acontece em silêncio.

As artérias não doem enquanto estão entupindo.

Elas não mandam um WhatsApp avisando que estão acumulando gordura na parede. Não colocam uma placa dizendo “atenção, congestionamento a 500 metros”. Simplesmente vão estreitando, ano após ano, até que um dia o trânsito para completamente.

É aí que mora uma substância fascinante, ainda pouco conhecida pelo grande público: a nattokinase.

O nome pode parecer complicado, mas sua história é bem interessante. Ela é uma enzima obtida a partir do natto, um alimento tradicional japonês produzido pela fermentação da soja.

E o que ela faz?

Imagine que aquelas placas de gordura que se acumulam nas artérias são como uma crosta antiga grudada dentro de um cano.

A nattokinase não funciona como um “desentupidor mágico”. Isso seria propaganda enganosa.

O que ela faz é muito mais elegante.

Por ser uma enzima com intensa atividade fibrinolítica, ela ajuda o organismo a degradar o excesso de fibrina, uma proteína envolvida na formação de trombos, além de favorecer um ambiente vascular mais saudável. Estudos também sugerem benefícios sobre a circulação e a saúde cardiovascular como um todo.

Traduzindo para quem não fala “bioquimês”: ela ajuda o organismo na manutenção dessa tubulação preciosa que leva oxigênio para absolutamente tudo no seu corpo.

Enquanto muita gente pensa apenas em reduzir o colesterol, esquece que saúde cardiovascular envolve um verdadeiro time trabalhando junto: alimentação, atividade física, controle da inflamação, pressão arterial, glicemia, peso corporal e, quando bem indicada, suplementação personalizada.

É justamente aí que entra a Farmácia Magistral.

Nem toda pessoa precisa da mesma dose. Nem todo paciente deve usar as mesmas associações. E nem toda estratégia faz sentido para todos.

Antes de pensar em qualquer suplemento, o ideal é avaliar exames, histórico familiar, medicamentos em uso e fatores de risco para montar uma formulação realmente personalizada.

Afinal, personalizar é muito mais inteligente do que simplesmente copiar a receita do vizinho.

Se o objetivo é cuidar do coração, existem diversos ativos que podem atuar em conjunto com a nattokinase, como coenzima Q10, resveratrol, ômega 3, L-ergotioneína e outros compostos que auxiliam na saúde vascular e no metabolismo, sempre de acordo com a necessidade individual.

A boa notícia é que prevenção costuma ser muito mais barata, simples e confortável do que tratar um infarto ou um AVC.

Seu coração trabalha cerca de 100 mil vezes por dia sem pedir férias.

Talvez esteja na hora de retribuir esse favor.

E se você pudesse evitar adoecer?

Agende uma consulta com sua farmacêutica. Através da avaliação dos seus exames, do seu metabolismo e dos seus objetivos, é possível desenvolver uma estratégia personalizada para cuidar da saúde cardiovascular antes que o problema apareça.

Porque esperar o coração reclamar nunca foi um bom plano.

Natasha Mayer é farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), pós graduada em Cosmetologia pela Faculdade Oswaldo Cruz – SP, em Saúde Estética pela Biocursos e em Gestão de Empresas pela Fundação Dom Cabral, Mestre em Engenharia de Produção pela UFAM. E CEO da Pharmapele Manaus.

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