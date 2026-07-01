Amazonas

Manaus (AM) – Os donativos enviados pela Prefeitura de Manaus para auxiliar a população da Venezuela, afetada pelos fortes terremotos registrados na última semana, chegaram à fronteira brasileira nesta terça-feira (30). Segundo informações do Exército Brasileiro, o comboio terrestre com a ajuda humanitária alcançou o município de Pacaraima, em Roraima, por volta das 13h30, estacionando diretamente no pátio da Receita Federal.

A operação de descarregamento e transferência da carga mobiliza uma força-tarefa na região de fronteira. Militares do Exército, equipes do Corpo de Bombeiros, agentes da Guarda Municipal de Pacaraima e policiais militares de Roraima atuam em conjunto no suporte logístico. Do lado venezuelano, caminhões operados por voluntários seguem até Pacaraima para receber os suprimentos e iniciar o transporte dentro do território do país vizinho.

Distribuição

O cronograma de entrega dos donativos terá início ainda nesta terça-feira pelo município fronteiriço de Santa Elena de Uairén. Na sequência, os itens serão encaminhados para as regiões mais atingidas pelos abalos sísmicos, incluindo o estado de La Guaira e a capital venezuelana, Caracas.

A frota com os suprimentos deixou Manaus nas primeiras horas da segunda-feira (29), após o carregamento realizado por equipes da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), com apoio do Exército Brasileiro.

O comboio partiu do 12º Batalhão de Suprimento, localizado no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, seguindo pelas principais vias da capital até acessar a BR-174, rodovia que liga o Amazonas ao estado de Roraima.

O prefeito de Manaus, Renato Junior, destacou a mobilização da capital amazonense diante da tragédia, que, segundo dados oficiais, já contabiliza mais de 920 mortes, cerca de 3.360 feridos, incluindo duas vítimas brasileiras, além de centenas de desaparecidos.

“Ver esses caminhões chegando a Pacaraima e os voluntários venezuelanos prontos para levar a nossa ajuda a quem mais precisa traz um sentimento profundo de dever cumprido, mas a nossa missão continua. Essa operação, que desenhamos e coordenamos com tanto zelo aqui na prefeitura, é o reflexo de uma Manaus solidária e fraterna”, afirmou o prefeito.

Para viabilizar a operação, a Prefeitura de Manaus articulou tratativas institucionais com representantes do governo venezuelano, com a ministra da Casa Civil da Presidência da República, Miriam Belchior, e com os comandos militares regionais, incluindo o Comando Militar da Amazônia (CMA) e a 1ª Brigada de Infantaria de Boa Vista.

Doações

A remessa emergencial enviada pela prefeitura reúne 10 mil cestas básicas, aproximadamente 10 mil litros de água potável, 560 colchões, 300 kits de higiene e 5.520 unidades de produtos de limpeza.

A carga também inclui medicamentos destinados ao reforço do atendimento nas áreas afetadas. Entre os itens enviados estão 50 mil comprimidos e mil frascos de solução oral de paracetamol, 20 mil comprimidos de amoxicilina, 50 mil comprimidos de cefalexina, 50 mil comprimidos de sulfametoxazol, além de mil frascos de soro fisiológico, 800 frascos de cloreto de sódio injetável, mil frascos de Ringer Lactato e mil envelopes de sais para reidratação oral.

Arrecadação

A Prefeitura de Manaus informou que a campanha de arrecadação de donativos permanece ativa. A população, empresas e instituições interessadas em colaborar podem entregar alimentos não perecíveis, água potável e itens de higiene no almoxarifado da Semasc, localizado na rua Leopoldo Péres, no bairro Petrópolis, zona Sul da capital amazonense.

A campanha busca ampliar o apoio humanitário às vítimas dos terremotos e garantir a continuidade da assistência às comunidades afetadas na Venezuela.

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