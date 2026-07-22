CRISE NO TRANSPORTE

Givancir Oliveira pediu desculpas à população e avisou que a categoria voltará a paralisar as atividades se os salários atrasarem novamente.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, alertou nesta quarta-feira (22) que a categoria pode iniciar uma nova greve caso os salários voltem a atrasar.

A declaração ocorreu logo após o anúncio do fim da paralisação do transporte coletivo na capital. Além disso, o sindicalista pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos causados durante o movimento.

“Só quero pedir desculpas à população de Manaus. O sindicato não queria fazer greve. O sindicato buscou a Justiça, buscou o diálogo, reuniu com as empresas, mas nada adiantou.”

Segundo Givancir, os trabalhadores tentaram resolver o impasse antes de iniciar a paralisação. No entanto, a falta de acordo levou a categoria a cruzar os braços.

Apesar do fim da greve, muitos passageiros ainda enfrentaram dificuldades nesta quarta-feira. Em terminais e pontos de ônibus pela cidade, usuários reclamaram da demora e da espera pelos coletivos.

A frota começou a voltar gradualmente às ruas após o retorno dos trabalhadores. Por isso, alguns passageiros precisaram aguardar mais tempo até a normalização do serviço.

O presidente do sindicato dos rodoviários reforçou que um novo atraso nos salários pode provocar outra greve de ônibus em Manaus.

“Se atrasar de novo o nosso pagamento, que é dia 6, já estou avisando antecipadamente: vai ter outra greve, sim, em Manaus.”

Além disso, Givancir cobrou que o Governo do Amazonas mantenha em dia os repasses do Passe Livre Estudantil. Segundo ele, os atrasos podem afetar o pagamento dos trabalhadores e outros benefícios.

“Espero que o Governo do Estado repasse em dia a parte que lhe cabe para que as empresas não atrasem o pagamento da minha categoria e outros benefícios.”

Greve terminou após pagamento

Os rodoviários iniciaram a greve na segunda-feira (20). A categoria protestou após as empresas não pagarem a primeira parcela dos salários no prazo definido pela Justiça.

Nesta quarta-feira (22), os trabalhadores receberam os valores e encerraram a paralisação. Assim, os ônibus começaram a circular novamente em Manaus.

Durante a greve, o sindicato seguiu a determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11). Dessa forma, 80% da frota circulou nos horários de pico e 50% operou nos demais períodos.

🚌 "Se atrasar de novo, vai ter outra greve." A declaração foi feita pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, após o fim da paralisação que afetou o transporte público de Manaus. pic.twitter.com/fNqatsYVIb — Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 22, 2026

Leia mais

Fim da greve de ônibus em Manaus: pagamento de salários faz frota voltar às ruas