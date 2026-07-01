Cobrança

Trabalhadores do transporte coletivo alegam atrasos salariais e impasse sobre repasses ligados ao passe estudantil

Os trabalhadores do transporte coletivo de Manaus aprovaram, em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira (1º), a paralisação das atividades a partir da próxima terça-feira (7).

A categoria afirma que decidiu pela greve devido a atrasos recorrentes no pagamento de salários e benefícios, como a cesta básica.

Dívida

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus (STTRM) atribui a crise a uma dívida estimada em cerca de R$ 70 milhões. Conforme a entidade, a administração pública deve o valor às empresas de ônibus referente ao subsídio do passe estudantil.

De acordo com o sindicato, já houve o protocolo de uma Ação Civil Pública na 13ª Vara do Trabalho de Manaus contra nove empresas, além da Prefeitura e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

No início da semana, a Justiça do Trabalho adiou uma decisão liminar que previa o bloqueio de bens. A medida ocorreu após o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) indicar a possibilidade de um acordo extrajudicial com o Município para quitar os débitos.

Pagamento não foi confirmado

Apesar da articulação, os trabalhadores afirmam que não houve confirmação de pagamento. Por isso, a categoria manteve a decisão de greve, que pode afetar o transporte coletivo em Manaus caso não haja solução até a próxima terça-feira.

A reportagem do Portal Em Tempo entrou em contato com a Prefeitura de Manaus, no entanto, até a publicação desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

Leia mais: Possível paralisação de ônibus pode afetar Manaus nesta terça (23); veja detalhes.