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Homens foram detidos pela polícia após acessarem área restrita no topo do prédio e exibirem faixa durante ação em Nova York

Duas pessoas foram presas nesta quarta-feira (1º) após escalarem até a antena no topo do Empire State Building, em Nova York, segundo o Departamento de Polícia da cidade. Além disso, o caso chamou atenção pela forma como a ação ocorreu em um dos edifícios mais conhecidos do mundo.

Os indivíduos vestiam roupas pretas e usavam máscaras no momento da ação. Além disso, eles carregavam uma faixa com a frase: “Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz”, conforme mostram vídeos e imagens registrados no local.

Polícia realizou abordagem no topo do prédio

De acordo com a emissora WABC, afiliada da CNN, policiais subiram até a antena e abordaram os dois suspeitos pouco antes das 13h, no horário local.

Assim, a operação terminou com a detenção dos indivíduos ainda na estrutura superior do edifício.

Circunstâncias da escalada ainda são desconhecidas

Até o momento, não ficou claro como a dupla conseguiu acessar o topo do edifício, que possui cerca de 443 metros de altura. Além disso, as autoridades ainda investigam as circunstâncias da invasão.

Por outro lado, imagens e vídeos divulgados nas redes sociais sugerem que os dois permaneceram em uma plataforma próxima ao topo antes da abordagem policial. Uma publicação no Instagram também mostra um possível registro feito por um dos escaladores.

Empire State Building é ponto estratégico de transmissão

A antena localizada no topo do Empire State Building desempenha papel essencial na transmissão de sinais de televisão e rádio. Dessa forma, ela atende praticamente todas as emissoras locais de Nova York e reforça a importância estratégica do edifício na comunicação da cidade.

Possível pedido de casamento chama atenção

Além da ação, vídeos indicam ainda que teria ocorrido um pedido de casamento durante a escalada. Assim, há relatos de que o casal deixou o local já noivo, embora essa informação ainda não tenha sido confirmada oficialmente pelas autoridades.

(*) Com informações da CNN Brasil

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