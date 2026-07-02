Ministério da Saúde

Município recebeu nota máxima do Ministério da Saúde

Com nota máxima (10) e classificação “Ótimo” em todos os critérios avaliados, Autazes conquistou o primeiro lugar no Amazonas nos indicadores de qualidade, vínculo e acompanhamento da Saúde Bucal do Ministério da Saúde, referentes ao primeiro quadrimestre de 2026.

O resultado, divulgado na plataforma e-SUS, consolida o município entre os destaques da Atenção Primária à Saúde e reflete as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Autazes, na gestão do prefeito Thomé Neto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), sob a coordenação do secretário municipal de Saúde, Ráiner Figueiredo.

Recorde de atendimentos odontológicos

Além da liderança no ranking estadual, o município registrou crescimento na oferta de atendimentos odontológicos.

Segundo dados da Semsa, foram realizados 23.016 atendimentos em 2024. Em 2025, o número subiu para 28.045, um aumento de aproximadamente 21,85%, estabelecendo o maior volume já registrado no município.

Enquanto isso, até junho de 2026, a rede municipal contabilizou 14.304 atendimentos. Mantido o ritmo atual, a projeção é encerrar o ano com cerca de 28.600 atendimentos, superando novamente o recorde anual.

Nota máxima reconhece trabalho da Atenção Primária

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Ráiner Figueiredo, o desempenho é resultado do planejamento permanente, da organização da rede de assistência e do monitoramento dos indicadores da Atenção Primária.

“Receber a nota máxima do Ministério da Saúde e alcançar o primeiro lugar no Amazonas confirma que estamos no caminho certo. Esse resultado representa o compromisso da gestão municipal em oferecer uma saúde pública cada vez mais eficiente, acessível e de qualidade para toda a população de Autazes”, afirmou.

Além disso, o secretário destacou que os investimentos na qualificação das equipes e na organização dos serviços têm refletido diretamente nos indicadores e no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Estratégias fortaleceram os indicadores

Segundo a Semsa, os resultados são consequência de um conjunto de ações implementadas nos últimos anos.

Entre as principais iniciativas estão:

fortalecimento da Atenção Primária;

ampliação da cobertura da Saúde Bucal;

qualificação permanente das equipes;

planejamento estratégico dos serviços;

monitoramento contínuo dos indicadores do Ministério da Saúde;

reuniões periódicas entre as coordenações;

capacitações técnicas;

reorganização dos processos de trabalho.

Dessa forma, o município ampliou a eficiência da assistência e o acompanhamento dos usuários.

Atendimento chegou às comunidades rurais e ribeirinhas

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a expansão dos serviços também alcançou comunidades rurais e ribeirinhas, ampliando o acesso aos atendimentos odontológicos e fortalecendo as ações preventivas.

“Mais importante do que alcançar números expressivos é garantir que esses resultados cheguem às pessoas. Hoje conseguimos ampliar o acesso aos atendimentos odontológicos, fortalecer as ações preventivas e levar assistência também às comunidades rurais e ribeirinhas, reduzindo desigualdades e promovendo mais qualidade de vida”, finalizou o secretário.

O que é o e-SUS

A plataforma e-SUS reúne dados oficiais enviados pelos municípios ao Ministério da Saúde e acompanha os resultados da Atenção Primária por meio dos indicadores de cofinanciamento federal.

As informações são públicas e podem ser consultadas no sistema oficial.

Liderança na Atenção Primária

Além do desempenho na Saúde Bucal, Autazes já havia alcançado, no mês anterior, o primeiro lugar no Amazonas nos indicadores da Atenção Primária à Saúde (APS), conforme dados do Ministério da Saúde divulgados pela plataforma e-SUS Feedback, referentes ao terceiro quadrimestre de 2025.

O resultado reforça a liderança do município nos indicadores que avaliam a qualidade da assistência, o vínculo das equipes com a população, o acompanhamento territorial e a organização dos serviços.

*Com informações da assessoria

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