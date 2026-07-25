Novos desdobramentos

Imagens passaram a ser analisadas pela polícia após prisão de cabo da PM durante operação contra o tráfico que terminou com a morte de Luciano Carvalho.

Um vídeo obtido pela Polícia Civil mostra o cabo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) Bruno Everson Pinto dos Santos trocando a placa de um carro que entrou na investigação sobre a morte do investigador do Denarc, Luciano Carvalho de Sena. Assista ao vídeo no final da reportagem.

Segundo a apuração inicial, os investigadores analisam se o veículo tem ligação com suspeitos envolvidos no confronto que matou o policial civil durante uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

Além disso, as imagens podem ajudar a polícia a identificar quando ocorreu a mudança na placa e qual era a relação do carro com os envolvidos.

PM foi preso durante operação do Denarc

Bruno Everson acabou preso na sexta-feira (24), durante uma operação do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

Na ação, as equipes apreenderam mais de uma tonelada de drogas, armas, munições e veículos.

Além disso, a Polícia Civil autuou o militar por porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Enquanto isso, a Polícia Militar abriu uma sindicância para investigar a conduta do cabo dentro da corporação.

A PMAM também informou que adotará medidas administrativas conforme o avanço das apurações.

Áudio do policial também entra na investigação

Outro ponto que chamou atenção dos investigadores envolve um áudio atribuído ao cabo Bruno.

Na gravação, o policial afirma que colocaram a droga dentro do carro dele. Agora, a Polícia Civil busca esclarecer se essa versão tem relação com os fatos apurados.

Além disso, a investigação deve apontar a origem dos entorpecentes, quem utilizava o veículo e a participação de cada suspeito no caso.

Morte de investigador iniciou buscas

A operação no bairro Alvorada terminou com a morte do investigador do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Luciano Carvalho de Sena, de 44 anos.

Durante a ação contra o tráfico de drogas, o policial civil entrou em confronto com suspeitos. Na ocasião, Luciano sofreu os disparos e morreu após receber atendimento médico.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou as buscas pelos envolvidos e divulgou cartazes de procura de Rafael Pereira Freitas e Mayara Silva da Silva.

Segundo a corporação, os dois participaram do confronto que terminou com a morte do investigador.

Suspeitos foram encontrados

Ainda na sexta-feira (24), equipes policiais localizaram Mayara no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Em seguida, os policiais prenderam a suspeita e a levaram para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde ela permanece à disposição da Justiça.

Enquanto isso, as forças de segurança continuaram as buscas por Rafael Pereira Freitas, apontado pela polícia como um dos suspeitos da morte do investigador.

Na manhã deste sábado (25), equipes do Denarc e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) encontraram Rafael no distrito de Novo Remanso, em Itacoatiara.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito reagiu durante a abordagem e iniciou um confronto com os policiais. Com isso, ele acabou baleado e morreu.

Por fim, a corporação marcou uma coletiva para segunda-feira (27), na sede da Delegacia Geral, em Manaus, para apresentar novos detalhes da investigação.

A reportagem do Portal Em Tempo tentou contato com a defesa do cabo Bruno Everson Pinto dos Santos para obter um posicionamento sobre os fatos apurados. No entanto, não recebeu retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

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