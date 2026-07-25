Polêmica

Paula Francinete afirma que perdeu o direito de coroar a sucessora após compartilhar uma publicação que cobrava abastecimento de água em um bairro da cidade.

A atual Miss Itapiranga 2025, Paula Francinete, afirma que perdeu o direito de participar da cerimônia de coroação da nova representante do município após compartilhar, nas redes sociais, uma publicação que cobrava o abastecimento de água em um bairro da cidade. Segundo ela, pessoas ligadas à organização retiraram o vestido que usaria no evento e informaram que ela não faria mais a entrega da faixa e da coroa à vencedora do concurso de 2026.

O caso ganhou repercussão neste sábado (25), quando Itapiranga comemorou 118 anos de fundação. Paula, eleita Miss Itapiranga em 2025, participaria da tradicional passagem de faixa para a vencedora da edição deste ano.

Em entrevista ao Portal RB Notícias, a jovem afirmou que tudo aconteceu depois que ela compartilhou uma publicação de uma moradora que reclamava da falta de água.

“Disseram que, por causa dessa publicação, eu não iria mais entregar a faixa e a coroa para a nova miss”, declarou.

Além disso, Paula contou que retiraram o vestido do local onde ela iria se arrumar. Ela também disse que tentou falar com integrantes da organização e com o prefeito, mas não recebeu resposta.

“É um direito meu participar desse momento, como aconteceu com todas as misses anteriores. O mister vai participar, e eu não posso por causa de uma publicação”, afirmou.

Postagem cobrava abastecimento de água

De acordo com a miss, ela apenas compartilhou a publicação de uma moradora que pedia melhorias no abastecimento de água em um bairro de Itapiranga.

Depois da postagem, segundo Paula, pessoas ligadas à Prefeitura avisaram que ela não participaria mais da cerimônia.

Além disso, a jovem afirmou que guarda mensagens e conversas que, segundo ela, mostram a comunicação sobre a retirada do vestido e o impedimento de participar da coroação.

Caso repercute nas redes sociais

O vídeo com o relato da miss rapidamente repercutiu nas redes sociais. Em seguida, internautas passaram a questionar a decisão e defenderam que Paula participasse da entrega da faixa para a nova vencedora.

Até a publicação desta matéria, a Prefeitura de Itapiranga e o prefeito Thiago Lima não se manifestaram sobre as declarações de Paula Francinete. O espaço permanece aberto para eventual posicionamento.

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