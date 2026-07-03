Agressão

Suspeito teria descumprido medida protetiva e atacado a vítima para obrigá-la a retirar a ordem judicial.

Manaus (AM) – Um venezuelano de 25 anos foi preso nesta sexta-feira (3), em Manaus, após descumprir uma medida protetiva e agredir a ex-companheira, de 29 anos, na frente dos filhos pequenos. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o suspeito invadiu a residência da vítima para exigir que ela retirasse a medida judicial concedida contra ele.

De acordo com a delegada Nathália Oliveira, da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, o crime ocorreu no dia 26 de junho, no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital.

Durante o depoimento, a vítima relatou que o ex-companheiro invadiu a casa, puxou seus cabelos, a empurrou e desferiu um chute em sua barriga, fazendo com que ela caísse no chão diante dos filhos.

Após a agressão, o homem fugiu do local.

Descumprimento de medida protetiva

Segundo a polícia, esta não foi a primeira vez que o investigado descumpriu a decisão judicial. A vítima informou que o ex-companheiro frequentemente invadia sua residência alegando querer ver a filha do casal, de apenas dois meses de idade, e afirmando que pretendia registrá-la em cartório, o que nunca chegou a fazer.

Diante da reincidência e da gravidade dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça.

O homem foi localizado e preso no bairro Japiim, zona sul de Manaus, após diligências realizadas pela equipe da DECCM Norte/Leste.

Procedimentos

O suspeito responderá pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e vias de fato e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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