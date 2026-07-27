Acidente

Laudelino seguia para o trabalho quando a motocicleta que pilotava foi atingida por um carro.

Manaus (AM) – O agente de portaria Laudelino Gomes, de 54 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (27) após um grave acidente de trânsito na Avenida das Flores, na Zona Norte de Manaus. A colisão aconteceu por volta das 5h20, quando ele seguia de motocicleta para o trabalho.

De acordo com informações preliminares da polícia, Laudelino tentou atravessar o canteiro central da avenida para acessar a pista contrária, momento em que foi atingido por um carro modelo Chevrolet Onix. Com o impacto, a motocicleta ficou presa sob o veículo e o motociclista foi arremessado na pista.

Embora utilizasse capacete, o equipamento se desprendeu durante a colisão. Laudelino sofreu um forte trauma na cabeça e morreu ainda no local.

O motorista do Onix permaneceu na cena do acidente, prestou socorro e deverá prestar depoimento à Polícia Civil. Equipes da perícia realizaram os levantamentos no local, e o atendimento da ocorrência provocou congestionamento na avenida.

Vítima seguia para o trabalho

Familiares informaram que Laudelino Gomes era indígena da etnia Cambeba e trabalhava como agente de portaria na Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica do Amazonas (Fucapi).

A esposa da vítima esteve no local do acidente, mas, bastante abalada, não concedeu entrevistas.

As circunstâncias da colisão serão investigadas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

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