Treinamento

Capacitação reuniu 50 participantes e reforça a rede de atendimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

AUTAZES (AM) – A Prefeitura de Autazes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou no último sábado (25) e domingo (26), das 8h às 18h, o Curso de Formação para Assistente Terapêutico (AT), iniciativa que reforça o compromisso do município com a inclusão e o atendimento às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A formação, inédita no interior do Amazonas, foi ministrada para 50 participantes e idealizada pela primeira-dama de Autazes, Dra. Renata Pinheiro. A iniciativa integra o Programa de Formação de Pais, criado para ampliar o acolhimento, a orientação e a capacitação de famílias e profissionais que atuam diretamente com crianças atípicas.

“Ao final, nosso sentimento é de gratidão por oferecer este curso tão importante para o desenvolvimento das crianças atípicas do nosso município. Já avançamos muito com atendimentos de especialistas, como neuropediatra e fonoaudiólogos. Foi um ótimo projeto executado com amor, onde estamos dando um grande passo neste tratamento em Autazes, um curso muito importante para o desenvolvimento infantil delas”, declarou a primeira-dama.

Renata Pinheiro destacou que investir na qualificação dos profissionais significa ampliar as oportunidades de inclusão e oferecer um atendimento cada vez mais especializado às crianças e às suas famílias, fortalecendo a rede pública de cuidado no município.

Ao incluir a qualificação de Assistentes Terapêuticos, a iniciativa fortalece a rede municipal de cuidado, preparando profissionais para uma atuação ética, humanizada e baseada em evidências científicas.

O prefeito de Autazes, Tomé Neto, ressaltou que o curso, pioneiro no interior do Amazonas, ajudará as famílias a cuidar de seus filhos da forma que merecem.

“Essa especialização é de suma importância e nossa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde reforça que a inclusão merece respeito, pois faz parte do nosso dia a dia. Este fim de semana é de muita gratidão”, afirmou.

A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, sob a liderança do secretário Dr. Rainer Figueiredo, que tem priorizado ações de educação permanente e qualificação profissional como estratégia para ampliar a qualidade da assistência prestada à população.

“A iniciativa integra várias ações voltadas ao fortalecimento e ao acompanhamento da pessoa com deficiência em Autazes. Este é o primeiro curso voltado ao fortalecimento do apoio às nossas crianças com TEA no município”, ressaltou o secretário.

A capacitação foi ministrada pela fonoaudióloga Dra. Joyce Cruz Leão Guedes, profissional do Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Autazes, com ampla experiência em desenvolvimento infantil, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e intervenções baseadas na Análise do Comportamento Aplicada (ABA).

Durante os dois dias de formação, os participantes tiveram acesso aos fundamentos da ciência ABA, aos princípios do desenvolvimento infantil, às estratégias de intervenção baseadas em evidências científicas e às competências essenciais para a atuação do Assistente Terapêutico. O conteúdo também enfatizou a ética profissional, o respeito à singularidade de cada criança e o trabalho integrado com as famílias e as equipes multiprofissionais.

Além da capacitação técnica, a iniciativa representou um importante investimento na construção de uma rede de apoio mais preparada para promover autonomia, aprendizagem, inclusão e qualidade de vida às crianças atendidas no município.

Para a dona de casa Maiza Printes, mãe atípica e participante do curso, a capacitação representa uma oportunidade de aprimorar o cuidado com os filhos.

“Eu, como mãe atípica de três crianças, estou aprendendo muito para colocar em prática, dentro de casa, tudo o que aprendi e melhorar a vida dos meus filhos, tanto no cotidiano quanto na vida social”, finalizou.

Com a realização do curso, a Prefeitura de Autazes reafirma seu compromisso com políticas públicas voltadas à promoção da saúde, à inclusão, ao desenvolvimento infantil e à qualificação contínua dos profissionais que atuam diretamente no cuidado da população, consolidando a educação permanente como um dos pilares para uma assistência cada vez mais humanizada, especializada e eficiente.

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