SEGURANÇA ALIMENTAR

Prefeitura amplia o programa Jaraqui da Gente e confirma novos bairros que receberão pescado gratuito nesta semana em Manaus.

A distribuição de peixe de graça continua em Manaus nesta semana. Por meio do programa Jaraqui da Gente, a Prefeitura levará pescado gratuito para famílias em situação de vulnerabilidade social em novos bairros da capital.

Depois de passar por sete bairros da capital, a ação chegará ao Coroado e à Redenção. Além disso, a prefeitura informou que atenderá outras localidades nos próximos dias.

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Criado para reforçar a segurança alimentar durante o período de safra do jaraqui, o programa também fortalece a renda dos pescadores ao comprar a produção e distribuí-la gratuitamente à população. Ao mesmo tempo, as equipes realizam as entregas junto às ações do programa Manaus que a Gente Cuida.

Bairros já atendidos

Até o momento, o programa passou por:

Cidade de Deus;

Jorge Teixeira;

Santa Etelvina;

Lago Azul;

Colônia Antônio Aleixo;

Cidadão 10;

Alvorada.

Como funciona o programa

Em cada bairro, as equipes distribuem entre 15 e 20 toneladas de pescado, beneficiando cerca de 2 mil famílias. Além disso, nos quatro primeiros dias, o programa entregou mais de 60 toneladas de jaraqui e pacu.

Segundo a prefeitura, o cronograma continuará ao longo da safra. Por isso, novas comunidades receberão a ação nas próximas semanas. Enquanto isso, a administração municipal divulgará os próximos locais conforme o avanço das entregas.

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