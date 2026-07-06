A distribuição de peixe de graça continua em Manaus nesta semana. Por meio do programa Jaraqui da Gente, a Prefeitura levará pescado gratuito para famílias em situação de vulnerabilidade social em novos bairros da capital.
Depois de passar por sete bairros da capital, a ação chegará ao Coroado e à Redenção. Além disso, a prefeitura informou que atenderá outras localidades nos próximos dias.
📲 Além desta notícia, entre no canal do Portal EM TEMPO no WhatsApp e fique por dentro de tudo.
Criado para reforçar a segurança alimentar durante o período de safra do jaraqui, o programa também fortalece a renda dos pescadores ao comprar a produção e distribuí-la gratuitamente à população. Ao mesmo tempo, as equipes realizam as entregas junto às ações do programa Manaus que a Gente Cuida.
Bairros já atendidos
Até o momento, o programa passou por:
- Cidade de Deus;
- Jorge Teixeira;
- Santa Etelvina;
- Lago Azul;
- Colônia Antônio Aleixo;
- Cidadão 10;
- Alvorada.
Como funciona o programa
Em cada bairro, as equipes distribuem entre 15 e 20 toneladas de pescado, beneficiando cerca de 2 mil famílias. Além disso, nos quatro primeiros dias, o programa entregou mais de 60 toneladas de jaraqui e pacu.
Segundo a prefeitura, o cronograma continuará ao longo da safra. Por isso, novas comunidades receberão a ação nas próximas semanas. Enquanto isso, a administração municipal divulgará os próximos locais conforme o avanço das entregas.
Leia mais
Programa ‘Jaraqui da Gente’ distribui peixe de graça a famílias de Manaus