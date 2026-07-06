Teresina

Suspeita enganou a mãe, disse que levaria a criança para pesagem e saiu pela porta da frente do hospital.

Uma recém-nascida de apenas três dias de vida foi sequestrada nesta terça-feira (3) do berçário da Maternidade Evangelina Rosa, em Teresina (PI), considerada a maior unidade pública de partos do estado. Segundo a Polícia Civil, uma mulher conseguiu entrar no hospital, se passar por enfermeira e sair com o bebê pela porta da frente.

De acordo com as investigações, a suspeita se aproximou da mãe da criança, Francilene Gonzaga, de 27 anos, afirmando que levaria a recém-nascida para realizar a pesagem. Antes disso, perguntou se a menina já havia sido vacinada e pediu que a mãe a vestisse para o suposto procedimento.

A bebê possui uma mancha vermelha na parte interna do braço direito, característica divulgada pela polícia para facilitar sua identificação. Imagens das câmeras de segurança mostram a suspeita deixando a maternidade com a criança. Ela usava blusa branca, calça jeans e máscara facial.

A direção da Maternidade Evangelina Rosa instaurou um processo administrativo para apurar como a mulher conseguiu retirar a recém-nascida da unidade sem qualquer identificação ou autorização.

O diretor da UTI Neonatal, Marcos Bittencourt, admitiu que houve falha nos protocolos de segurança da maternidade. Segundo ele, uma das principais suspeitas é uma mulher que afirma sofrer de depressão e frequentava o hospital após perder um bebê há quatro anos.

A Polícia Civil também investiga a possível participação de funcionários da unidade no sequestro e segue realizando diligências para localizar a recém-nascida e prender a responsável pelo crime.

(*) Com informações do Terra

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