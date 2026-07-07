Uma adolescente norueguesa de 17 anos foi encontrada morta ontem na Espanha após desaparecer durante uma comemoração pela vitória da Noruega sobre o Brasil na Copa do Mundo.
A jovem, identificada apenas como Nikoline, estava na região da Costa do Sol, no sul da Espanha, e havia saído com amigos para celebrar a classificação norueguesa. Segundo o jornal espanhol SUR, ela foi vista pela última vez entre 3h e 4h de ontem (6) em uma boate em Puerto Banús, área de Marbella.
A adolescente desapareceu depois que uma amiga se afastou por alguns minutos. A mãe dela disse ao SUR que a amiga foi ao banheiro e, quando voltou, não encontrou mais Nikoline. A última localização conhecida do celular da jovem foi registrada por volta de 3h30 na avenida Julio Iglesias, perto da boate Funky Buddha.
Atropelamento
Nikoline foi atropelada horas depois na rodovia A-7, em Mijas. A Sociedad Española de Radiodifusión informou que o atropelamento ocorreu por volta de 5h25, no quilômetro 1.027 da via, no sentido Marbella. Testemunhas acionaram o serviço de emergência 112.
A adolescente morreu no local, e o motorista não parou após o atropelamento. A Guardia Civil tenta localizar o condutor do caminhão envolvido no acidente. Equipes de emergência confirmaram a morte da vítima ainda no local.
Nikoline estava sem documentos, o que atrasou a identificação. Segundo o The Olive Press, a família passou a manhã procurando a adolescente na região onde ela havia saído e registrou o desaparecimento na Polícia Nacional, em Fuengirola, antes de ser informada de que ela era a vítima encontrada na rodovia.
Distância
A polícia ainda tenta esclarecer como ela foi parar na rodovia, que fica a dezenas de quilômetros da boate. O El Español de Málaga destacou que a distância entre a boate em Puerto Banús e o ponto do atropelamento, em Mijas, é de cerca de 30 quilômetros, o que levantou a hipótese de que a adolescente tenha se deslocado de carro antes do acidente.
Nikoline estava de férias na Espanha desde 19 de junho. A mãe disse ao SUR que a adolescente tinha passagem de volta para a Noruega marcada para ontem, dia em que foi encontrada morta.
A embaixada da Noruega na Espanha acompanha o caso. Segundo o jornal norueguês Aftenposten, o Ministério das Relações Exteriores da Noruega foi informado da morte e disse que pode prestar assistência consular à família.
(*) Com informações da Folha Press
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