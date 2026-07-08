Agressão

Vítima, de 46 anos, foi atacada dentro de casa. Suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

Uma mulher de 46 anos foi brutalmente agredida pelo próprio filho, de 24 anos, após pedir que ele procurasse um emprego. O caso aconteceu na noite de sábado (4), em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, a discussão ocorreu na residência da família e terminou com o jovem desferindo uma voadora contra a mãe e, em seguida, atingindo a vítima com pedradas.

Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já havia fugido e ainda não havia sido localizado.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da agressão. As investigações seguem em andamento, e outras informações deverão ser divulgadas conforme o avanço do caso.

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