Uma mulher de 46 anos foi brutalmente agredida pelo próprio filho, de 24 anos, após pedir que ele procurasse um emprego. O caso aconteceu na noite de sábado (4), em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais.
Segundo a Polícia Militar, a discussão ocorreu na residência da família e terminou com o jovem desferindo uma voadora contra a mãe e, em seguida, atingindo a vítima com pedradas.
Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já havia fugido e ainda não havia sido localizado.
A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da agressão. As investigações seguem em andamento, e outras informações deverão ser divulgadas conforme o avanço do caso.
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