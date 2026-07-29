Prisão

Investigação da Polícia Civil começou após denúncias das famílias das vítimas, de 4, 6 e 7 anos.

O diretor de uma escola de educação infantil da rede privada, de 54 anos, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (29) por suspeita de estupro de vulnerável contra três alunas, de 4, 6 e 7 anos, em Manaus. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), após a Justiça atender ao pedido da Polícia Civil.

As investigações apontam que os supostos abusos ocorreram dentro da própria instituição de ensino, onde as vítimas estudavam. O caso começou a ser apurado depois que familiares das crianças procuraram a polícia para denunciar comportamentos e relatos que indicavam a prática de atos libidinosos cometidos pelo diretor.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após os responsáveis pelas vítimas relatarem os fatos à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente.

Durante a apuração, os policiais ouviram as mães das crianças e realizaram os chamados depoimentos especiais das vítimas, procedimento previsto em lei para evitar a revitimização de crianças e adolescentes durante investigações de violência sexual.

Segundo a Depca, os elementos reunidos ao longo das diligências fortaleceram os indícios da prática dos crimes e embasaram o pedido de prisão preventiva apresentado à Justiça.

Após a expedição do mandado judicial, equipes da especializada iniciaram diligências para localizar o investigado. Ele foi encontrado no bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, onde a ordem de prisão foi cumprida sem resistência.

O homem foi conduzido à sede da delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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