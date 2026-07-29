Feminicídio

Camila Kellem, de 34 anos, foi assassinada dentro de casa, em Barcelona. Os dois filhos do casal estavam no imóvel durante o crime.

Manaus (AM) – A amazonense Camila Kellem da Silva Caldas, de 34 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro dentro do apartamento onde morava, no distrito de Sant Martí, em Barcelona, na Espanha. O crime ocorreu na terça-feira (28) e é investigado pelas autoridades espanholas como violência de gênero.

Segundo a imprensa local, o suspeito estacionou uma van em frente ao prédio onde o casal vivia, entrou no imóvel e atacou Camila com diversos golpes de faca. Os dois filhos do casal, de 4 e 8 anos, estavam na residência no momento do assassinato.

Após o crime, o homem fugiu. Horas depois, a polícia da Catalunha informou a prisão de um suspeito pela “morte violenta de uma mulher”. O caso é investigado pelos Mossos d’Esquadra, polícia regional responsável pela apuração.

Amazonense planejava voltar para Manaus

Antes de ser morta, Camila havia decidido encerrar o relacionamento e planejava retornar ao Amazonas para recomeçar a vida ao lado da família.

Segundo o irmão da vítima, Waldson Caldas, ela organizava a mudança para Manaus após cerca de dez anos vivendo na Espanha.

“Todos nós da família estamos passando por um dos piores momentos de nossas vidas. Queremos justiça. Que ele pague por esse crime”, afirmou.

Familiares relataram que Camila mantinha contato frequente com parentes e amigos no Amazonas e via o retorno ao Brasil como o início de uma nova etapa de sua vida.

Família tenta trazer corpo para o Amazonas

Com a morte da administradora, os familiares iniciaram os procedimentos para trazer o corpo ao Brasil.

Os pais de Camila viajaram para a Espanha para acompanhar a liberação da documentação necessária e buscam apoio da Embaixada do Brasil e do Consulado-Geral do Brasil em Barcelona para viabilizar o traslado.

A intenção da família é realizar o sepultamento em Manaus, onde vivem seus parentes.

O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso e presta assistência consular aos familiares.

Crime provoca comoção na Espanha

O assassinato gerou forte repercussão na Catalunha. O presidente da região, Salvador Illa, afirmou que crimes contra mulheres exigem uma resposta “firme, unitária e constante”.

A ministra da Igualdade e do Feminismo da Catalunha, Eva Menor, também condenou o feminicídio e reforçou o compromisso do governo espanhol no combate à violência contra as mulheres.

As autoridades classificaram o caso como violência de gênero, denominação utilizada na Espanha para crimes praticados contra mulheres em contexto de relacionamento ou vínculo afetivo.

O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça espanhola, enquanto as investigações seguem para esclarecer todos os detalhes do crime.

LEIA MAIS:

Amazonas registra maior queda de mortes violentas do Brasil em 2025