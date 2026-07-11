Vida útil

Em Manaus, um dos segmentos em expansão é o de recuperação de tênis.

Antes de comprar um produto novo, cada vez mais consumidores têm optado por recuperar, conservando itens utilizados e essa mudança de comportamento, associada aos princípios da economia circular, impulsiona negócios especializados em manutenção, reparo e reaproveitamento de produtos. Em Manaus, um dos segmentos em expansão é o de recuperação de tênis.

Um dos exemplos é a Amazon Shoes Lavanderia, criada pelos empresários Daniel Margalho e Wescley Araújo. Há três meses no mercado, a empresa atua na higienização, conservação e recuperação de tênis, prolongando a vida útil de peças que poderiam ser substituídas ou descartadas e, o público é formado, principalmente, por consumidores que enxergam os calçados como itens de valor afetivo, histórico ou de coleção.

Segundo o engenheiro de materiais, Daniel Margalho, o negócio nasceu da percepção de que muitos produtos podem ser preservados em vez de substituídos.

“O desenvolvimento desse trabalho veio da percepção de que muitos tênis possuem uma história, um valor afetivo ou até mesmo um valor de coleção. Muitas vezes, o produto não precisa ser substituído, mas receber o tratamento adequado para continuar sendo utilizado e preservado”, explica.

Vida útil dos produtos

Para o empresário, prolongar a vida útil dos produtos representa mais do que oferecer um serviço especializado.

“A proposta está ligada à redução do desperdício, ao incentivo ao consumo consciente e à construção de uma cultura empresarial voltada para a economia verde, em que crescimento econômico e responsabilidade ambiental deixam de ser conceitos opostos para atuar de forma complementar”, ressalta.

Mudanças no comportamento do consumidor

Especialistas avaliam que o crescimento desse tipo de negócio acompanha mudanças no comportamento do consumidor e o fortalecimento da economia circular. Na avaliação da gerente da Unidade de Gestão da Estratégia e Inteligência de Dados do Sebrae Amazonas, Socorro Corrêa, o mercado de recuperação de tênis deixou de ser um serviço complementar para se consolidar como um nicho especializado, impulsionado pela cultura sneaker, pela valorização de itens de moda e pela busca por alternativas mais sustentáveis.

“Quando um consumidor recupera um produto em vez de substituí-lo por outro novo, parte do dinheiro permanece circulando no município por meio da contratação de serviços locais. Isso fortalece pequenos negócios, aumenta a arrecadação de tributos e estimula outras atividades econômicas associadas”, afirma.

A pós-doutora em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Michele Aracaty, destaca que o avanço desses serviços acompanha uma tendência global ligada à economia verde.

“O mercado de serviços especializados em recuperação e conservação de tênis está experimentando uma fase de grande crescimento e otimismo. Isso é significativo para a expansão da economia circular e para a criação de emprego e renda, pois tem um impacto muito positivo no setor de serviços”, ressalta.

Para a pesquisadora, iniciativas sustentáveis reduzem desperdícios, fortalecem a competitividade das empresas e, demonstram que tecnologia e inovação podem caminhar ao lado da preservação ambiental.

Valor além do uso

A mudança de comportamento também é percebida entre consumidores que passaram a enxergar determinados produtos como bens de valor afetivo e financeiro. É o caso do arquiteto e urbanista Bruno Savariego, de 35 anos, colecionador de modelos das marcas Vans e Adidas. Segundo ele, muitos pares guardam lembranças de viagens, conquistas pessoais e momentos importantes.

Dados

Com mais de 2 milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Manaus enfrenta desafios relacionados ao consumo urbano e à destinação de resíduos. Nesse cenário, especialistas apontam que negócios voltados à manutenção, recuperação e reaproveitamento de produtos contribuem para gerar renda, fortalecer o empreendedorismo local e incentivar hábitos de consumo mais sustentáveis.

A consolidação dessas iniciativas demonstra que a economia circular começa a influenciar decisões empresariais e o comportamento dos consumidores, aproximando desenvolvimento econômico, inovação e responsabilidade ambiental.

(*) Com informações da assessoria

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