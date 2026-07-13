União Brasil

Mas isso não significa que esse núcleo de poder não esteja trabalhando para reunir novos aliados e trazer de volta antigos parceiros

O grupo político de Wilson Lima (União Brasil), que conduz a pré-candidatura de Roberto Cidade, não é mais o mesmo. Continua competitivo e controlando o Governo do Amazonas e a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado, mas ficou enfraquecido para as eleições de 2026. Em 2022, na sua reeleição, o então governador contava com um grande arco de alianças que envolvia o ex-prefeito David Almeida (Avante), o Partido Liberal, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a presidência da Câmara Municipal de Manaus, a maioria dos prefeitos e dos deputados estaduais. Hoje, a realidade é bem diferente.

Os anúncios das pré-candidaturas de Maria do Carmo (PL) e de David Almeida, além das adesões de deputados e prefeitos ao projeto político de Omar Aziz (PSD), demonstram que as eleições gerais de 2026, embora tenham um número menor de concorrentes, serão mais acirradas, uma vez que os grupos políticos mais fortes estão separados. E quem mais perdeu com essa divisão foi o grupo de Wilson Lima e Roberto Cidade. Mas isso não significa que esse núcleo de poder não esteja trabalhando para reunir novos aliados e trazer de volta antigos parceiros.

Não é à toa que a pré-candidatura do PL ao governo é alvo de notícias sobre uma possível desistência e de manifestações de correligionários que foram e continuam sendo apoiadores das administrações de Wilson Lima e do atual governo estadual. Trata-se de um movimento muito semelhante ao ocorrido quando o Capitão Alberto Neto (PL) teve de recorrer ao ex-presidente Jair Bolsonaro e montar uma composição com o Partido Novo para viabilizar seu nome como candidato à Prefeitura de Manaus, em 2024. Ele conseguiu se viabilizar e até disputou o segundo turno daquela eleição, deixando para trás o candidato apoiado pelo governador Wilson Lima à época, o ex-deputado Roberto Cidade.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB), comandado há décadas pela família Corrêa, foi a mais nova adesão ao grupo do atual governador Wilson Lima, após ter apoiado a candidatura de José Melo ao governo no segundo turno de 2014. Sem nomes para organizar uma chapa competitiva na disputa pelo parlamento estadual e federal, restou-lhe apenas se manter vinculado à atual administração estadual.

Nas movimentações pré-eleitorais, Omar Aziz tem conseguido diminuir a força do grupo de Roberto Cidade nos principais municípios do interior do Estado. Maria do Carmo se consolida junto ao eleitorado bolsonarista de Manaus; David Almeida conta com o forte apoio da máquina da Prefeitura da capital, da maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus e de setores evangélicos. E todos já dividem as “simpatias” dos donos de portais, jornais e blogs de notícias, algo que era muito improvável nos últimos pleitos.

Não há como negar a força de quem detém o controle da máquina pública estadual, sobretudo porque Wilson Lima venceu a eleição de 2022 mesmo após escândalos que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), da crise da falta de oxigênio durante a pandemia da Covid-19 e de péssimos indicadores nas áreas de educação e saúde. Mas é um fato que o grupo político comandado por Wilson Lima durante sua reeleição já não tem a mesma força. E já foi derrotado na eleição para a Prefeitura de Manaus e em outras importantes cidades do interior do Amazonas, em 2024.

Carlos Santiago – Sociólogo, Cientista Político, Filósofo e Advogado



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