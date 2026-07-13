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Ação oferece atendimento para empreendedores e palestras sobre gestão, vendas, marketing e inteligência artificial até sexta-feira (17).

Uma programação gratuita do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) voltada a empreendedores e pessoas interessadas em abrir um negócio acontece no Shopping Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, nesta semana.

A ação começou nesta segunda-feira (13) e segue até sexta-feira (17), com atendimento para novos empresários, orientações sobre formalização de empresas, esclarecimento de dúvidas e palestras sobre gestão empresarial.

As atividades ocorrem diariamente, das 14h às 22h, no piso L2, em frente à loja Arezzo. Durante a programação, especialistas do Sebrae e convidados apresentam conteúdos sobre gestão de pequenos negócios, vendas, atendimento ao cliente, marketing, reforma tributária, precificação, inteligência artificial e planejamento empresarial.

Ação oferece orientação para empreendedores

Segundo a coordenadora de Marketing do Shopping Ponta Negra, Luana Coelho, a iniciativa busca aproximar empreendedores e futuros empresários de informações e serviços que auxiliem no desenvolvimento dos negócios.

“Receber essa ação do Sebrae é uma forma de aproximar empreendedores e futuros empresários de informações importantes para que possam iniciar ou fortalecer seus negócios com mais segurança. Ao sediar essa programação em um ambiente de fácil acesso, buscamos facilitar o contato dessas pessoas com especialistas e incentivar o fortalecimento do empreendedorismo local”, disse Luana.

Além das palestras, os participantes podem receber atendimento individualizado para tirar dúvidas sobre a formalização como Microempreendedor Individual (MEI), conhecer serviços disponíveis e obter orientações para melhorar a gestão dos negócios.

Programação de palestras segue até sexta-feira

A programação começou na segunda-feira (13) com três palestras. Das 17h às 18h, o Sebrae apresentou o tema “Formalização do MEI: Como Começar Certo”. Em seguida, das 18h às 19h, representantes do INSS e do Programa de Educação Previdenciária (PEP) abordaram os direitos e benefícios do microempreendedor na palestra “MEI e Previdência: Direitos, Benefícios e Segurança para o Futuro”.

Encerrando as atividades do primeiro dia, das 19h às 20h, Evanildo Pantoja, gerente da Unidade de Atendimento e Serviços Financeiros (UASF), apresentou informações sobre fontes de financiamento para pequenos negócios.

Na terça-feira (14), a programação começa com a palestra “Reforma Tributária: O que Muda para os Pequenos Negócios”, ministrada pelo consultor do Sebrae Márcio Gonçalves, das 17h às 18h. Depois, das 18h às 19h, a analista técnica do Sebrae, Jeane Soeiro, apresenta estratégias para ampliar as vendas no comércio durante a palestra “Venda Mais, Venda Melhor”.

Na quarta-feira (15), os participantes terão acesso às palestras “Atendimento ao Cliente: Transformando Atendimento em Vendas”, das 17h às 18h; “Vitrinismo: Como Atrair Clientes para sua Loja”, das 18h às 19h; e “Marketing na Prática para Pequenos Negócios”, das 19h às 20h.

Já na quinta-feira (16), a programação aborda a formação de preços com a palestra “Custos e Formação de Preços: Aprenda a Precificar Corretamente”, das 17h às 18h. Em seguida, das 19h às 20h, o Sebrae apresenta o tema “Geração de Conteúdo com Inteligência Artificial para Redes Sociais”, com orientações sobre o uso de ferramentas tecnológicas na divulgação de negócios.

Para encerrar a programação, na sexta-feira (17), serão realizadas as palestras “Comece a Planejar o Marketing da sua Empresa”, das 17h às 18h, e “Gestão Inteligente de Estoque: Evite Perdas e Aumente seus Resultados”, das 18h às 19h.

(*) Com informações da assessoria

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