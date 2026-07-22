Amazonas

Um caminhão poliguindaste com materiais recicláveis pegou fogo na tarde desta quarta-feira (22), na Avenida Grande Circular, Zona Leste de Manaus. O incêndio destruiu o veículo.

O motorista Cleube Almeida saiu do caminhão após pessoas que passavam pela via perceberem as primeiras chamas e avisarem o condutor. Ninguém ficou ferido.

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram ao local para acompanhar a ocorrência. O Corpo de Bombeiros enviou equipes para combater o fogo.

O incêndio chamou a atenção de moradores e motoristas da região. As chamas alcançaram grande altura e a fumaça tomou conta da área.

As autoridades ainda investigam o que causou o incêndio. A suspeita inicial indica um possível curto-circuito no caminhão, que teria iniciado o fogo e atingido a carga de plástico e papelão.

O calor intenso em Manaus também levantou questionamentos, mas as equipes ainda não confirmaram qualquer relação entre as altas temperaturas e o incêndio.

O caso reforça o alerta para a manutenção de veículos e cuidados com equipamentos elétricos durante períodos de calor extremo.

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