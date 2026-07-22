TRANSPORTE COLETIVO

Repasse de R$ 18 milhões ao sistema leva Renato Junior a cobrar salários atrasados; rodoviários alertam para nova paralisação se houver atraso.

O prefeito de Manaus, Renato Junior, cobrou nesta quarta-feira (22) que as empresas de transporte coletivo paguem os salários atrasados de motoristas e cobradores após o repasse de R$ 18 milhões ao sistema.

O valor faz parte da dívida referente ao Passe Livre Estudantil da rede estadual e foi repassado pelo Governo do Amazonas ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

“Solicito, agora, encarecidamente ao Sinetram: por favor, faça o pagamento imediatamente dos cobradores, dos motoristas, dos trabalhadores”, afirmou o prefeito.

Além disso, Renato Junior pediu ao presidente do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, que encerre a paralisação após a regularização dos pagamentos.

“A partir do momento em que esse dinheiro cair na conta dos trabalhadores, paralise a greve, por favor. É um apelo em nome da população”, declarou.

Rodoviários ameaçam nova greve

Após o fim da paralisação, Givancir Oliveira afirmou que a categoria pode voltar a cruzar os braços caso as empresas atrasem novamente os salários.

Segundo o presidente do sindicato, os trabalhadores tentaram resolver o impasse por meio de negociações com as empresas e também pela Justiça antes de iniciar a greve.

“O sindicato não queria fazer greve. O sindicato buscou a Justiça, buscou o diálogo, reuniu com as empresas, mas nada adiantou”, afirmou.

Givancir disse ainda que um novo atraso no pagamento pode provocar outra paralisação em Manaus.

“Se atrasar de novo o nosso pagamento, que é dia 6, já estou avisando antecipadamente: vai ter outra greve, sim, em Manaus”, declarou.

O sindicalista também cobrou que o Governo do Amazonas mantenha os repasses do Passe Livre Estudantil em dia. Para ele, os atrasos afetam o caixa das empresas e acabam prejudicando o pagamento dos trabalhadores.

A greve começou na segunda-feira (20), após as empresas não realizarem o pagamento da primeira parcela dos salários no prazo definido pela Justiça.

Por fim, a paralisação terminou nesta quarta-feira (22), após os trabalhadores receberem os valores e os ônibus voltarem a circular normalmente na capital.

Durante o movimento, a categoria manteve a frota mínima determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), com 80% dos veículos nos horários de pico e 50% nos demais períodos.

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